Счётчик тикает: Для чего инфоцыганка Елена Блиновская хочет стать банкротом В понедельник стало известно, что "королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и налоговом мошенничестве, подала заявление о банкротстве. Зачем ей это нужно? 3 июня, 12:30 Блиновская подала заявление о банкротстве ещё 31 мая — на следующий день после очередной масштабной блокировки своих счетов. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Манзюк © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

По данным телеграм-канала SHOT, Блиновская подала заявление о банкротстве ещё 31 мая — на следующий день после очередной масштабной блокировки своих счетов. Решения по ним принимает ИФНС России № 6 по Москве. О намерении блогерши обратиться с подобным заявлением сообщалось ещё в начале прошлого месяца. Сам документ появился в картотеке Арбитражного суда Москвы в начале июня.

По версии следствия, ведя курсы "успешного успеха", блогерша использовала схему дробления бизнеса и за 2019–2021 годы не доплатила налоги на доходы на общую сумму более 918 миллионов рублей и отмыла около 43 миллионов. При этом, учитывая пени и штрафы, общий долг Блиновской перед налоговой на начало года возрос до 1,4 млрд рублей и продолжает расти примерно на полмиллиона рублей в день.

В чём задумка Блиновской

Елена Блиновская. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обычно к банкротству прибегают для того, чтобы избавиться от долгов. При банкротстве первым делом изымаются денежные средства должника (с банковских счетов, наличные), если этого не хватает, далее реализуется его имущество. Всё, что останется после погашения задолженности, остаётся в собственности банкрота.

По некоторым данным, у Блиновской на счетах находится всего несколько сотен миллионов рублей. При этом общее состояние "королевы марафонов" превышает долг перед ФНС в десятки раз — только её арестованное имущество оценивается более чем в 60 млрд рублей. Таким образом, Блиновская может рассчитывать на то, что после процедуры банкротства она останется не бедным человеком. Впрочем, что именно пойдёт с молотка, определять будет не она, а назначенный управляющий.

Ограничения для банкротов

Во время процедуры банкротства Блиновская не сможет кому-либо продать дом или купить машину, даже подарить своё имущество — банкроту запрещаются все сделки отчуждения, дарения имущества в пользу родных.

Кроме того, блогерша не сможет делать вклады, паевые взносы, покупать акции и доли в капитале хозяйственных обществ — на время процедуры банкроту закрыт доступ ко всем денежным операциям по счетам и картам, все банковские карты будут под контролем финансового управляющего.

Блиновской будет ежемесячно выделяться минимальная сумма, соответствующая прожиточному минимуму в Московском регионе (где она зарегистрирована и проживает).

Что ещё предпринимала Блиновская для своего освобождения

Видимо, руководствуясь советами своих адвокатов, Блиновская пыталась выпутаться из складывающейся ситуации несколькими путями. Например, "королева марафонов" начала гасить задолженность перед ФНС, однако на данный момент сумела выплатить всего 140 млн рублей.

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский. Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

С апреля в продаже появилось имущество семьи Блиновских. В частности, СМИ сообщали, что с молотка может уйти тот самый двухэтажный особняк площадью две тысячи квадратов, расположенный в подмосковной Истре. Его примерная стоимость — 920 млн рублей. А на сайте по продаже автомобилей появился оранжевый Lamborghini Urus, купленный блогершей в 2021 году. Стоимость автомобиля владельцы оценили в 38 млн рублей.

Параллельно с этим ещё в декабре прошлого года Блиновская подала иск в суд на ИФНС № 6, в котором потребовала признать недействительным решение о привлечении её к ответственности за совершение налогового правонарушения. Тяжба длится по настоящее время, но пока суд находится на стороне налоговиков.

Как Блиновской пытается помочь её муж

Кроме того, по сообщениям в Сети, в апреле муж блогерши — Алексей Блиновский — отправился служить по контракту в зону СВО и ко всему прочему якобы вложил в закупку БПЛА для российской армии 50 млн рублей. Похоже, расчёт семейной пары был на то, чтобы использовать это обстоятельство в суде для изменения меры пресечения "королеве марафонов" и вернуть Елену Блиновскую под домашний арест.

Кстати, положение самого Алексея тоже неуклонно ухудшается. С начала года целый ряд из 12 официально принадлежащих ему компаний находятся в состоянии ликвидации — это IT-компании "Подари мечту", фирма по производству одежды "Три кошки" и контора по переработке морепродуктов "Аквакультура". Также суд начал процедуру банкротства компании "Оливия групп".

Где сейчас находится Блиновская

С момента задержания — 28 апреля 2023 года — блогерша находилась под домашним арестом в своём роскошном подмосковном особняке. Однако, как выяснилось, в новый 2024 год Блиновская "цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями", устроила вечеринку, на которой присутствовало больше людей, чем определялось правилами нахождения под домашним арестом, а кроме того, несмотря на категорический запрет, в гости к арестантке приехала свидетель по одному из уголовных дел Блиновской — Виктория Асмолова.

По итогу разбирательств с нарушением в январе этого года её отправили в СИЗО сроком на 3 месяца, а в конце апреля Московский городской суд продлил арест до 26 июля. На данный момент Блиновская находится в столичном изоляторе № 6 "Печатники".

Авторы Евгений Кузнецов