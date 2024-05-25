Трубки для генерала: Как телефонный завод в Перми потопил главного связиста Минобороны Шамарина Дело арестованного по подозрению в коррупции начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина может быть связано с заводом "Телта". Ещё в 2023 году его руководство стало фигурантом дела о мошенничестве. 24 мая, 21:25 Дело арестованного по подозрению в коррупции начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина может быть связано с заводом "Телта". Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyphoto63, © ТАСС / Артём Геодакян

В чём обвиняют генерала

Арестованному начальнику Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (36 млн рублей). По версии следствия, за эти деньги он мог оказывать покровительство при распределении господрядов Пермскому телефонному заводу "Телта".

Сам Шамарин свою вину не признаёт. На допросах он заявил, что никак не влиял на объёмы формирования заказов на устройства для спецсвязи. Дескать, их количество и типы формируются в соответствии с заявками войск и органов военного управления. При этом вся номенклатура якобы утверждается начальником Генштаба, а сам он лишь подписывает соглашения.

Начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин (справа). Фото © Пресс-служба Министерства обороны РФ

Что известно о возможных партнёрах Шамарина

Тем временем появились имена фигурантов уголовного дела со стороны возможных взяткодателей: 36 миллионов рублей "за общее покровительство" военному чиновнику якобы собрали гендиректор и главный бухгалтер Пермского телефонного завода "Телта". Нынешний гендиректор предприятия — Ольга Подколзина, а за финансы отвечает Елена Гришина.

До Ольги Подколзиной заводом руководили Алексей Высоков и Игорь Морозов. Последний также был единственным владельцем предприятия, пока не переписал его на свою гражданскую жену. Оба директора и главбух "Телты" Елена Гришина сейчас являются фигурантами другого дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) ещё 2 июня 2023 года.

Всех троих арестовали по постановлениям Хамовнического райсуда Москвы спустя пару недель после этого — 20 июля. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств в 2014–2023 годах при поставках ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Судебные заседания проходят при участии военного прокурора 3-го отдела надзора Управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры.

С 2014 года завод привлекал серьёзные федеральные средства на модернизацию спецсвязи в России. В 2015–2016 годах для Министерства обороны, "Воентелекома" и предприятий оборонно-промышленного комплекса "Телта" выполнила контракты на сумму более чем 442 млн рублей.

Поскольку публичной информации по этому делу мало, пермские СМИ обсуждали несколько версий происходящего. По одной из них завод поставлял госструктурам (прежде всего Минобороны) китайскую технику под видом российской. Якобы оказалось, что импортными были не только запчасти, но даже сами изделия целиком: на поставляемой продукции вроде бы просто переклеивались логотипы с китайских на российские.

По другой версии, изделия отгружались заказчикам по завышенным ценам и с большими задержками. Косвенно об этом свидетельствуют несколько исков Минобороны, направленных в 2021–2022 годах в Арбитражный суд Москвы. В них речь шла о взыскании неустойки с "Телты" за срыв срока исполнения контракта. Кстати, в большинстве случаев в удовлетворении требований суд министерству отказал.

Возможно, обе версии, выдвигаемые местными журналистами, могли быть частями одного процесса, в котором имели место и подлог, и завышение цен, и срыв сроков поставок.

Как возник завод "Телта"







Пермский телефонный завод работает с 1941 года и уже долгое время является поставщиком средств связи для Минобороны РФ, среди прочего — телефонные аппараты "Престиж", предназначенные для подключения к сетям спецсвязи.

Сейчас предприятие целиком принадлежит только одному человеку — гражданской супруге пермского бизнесмена Игоря Морозова Анне Карповой. Морозовы подбирали предприятие в собственность буквально по крупицам: ещё с 90-х коммерсант и его отец, начав с пакета всего в 15,6%, методично скупали акции завода. Действовали, похоже, напористо и нагло: например, в начале нулевых — ещё далеко не собственников — их обвиняли в воровстве имущества предприятия. Якобы тогда они выводили в собственность своих ИП различные производственные и другие помещения, среди которых были даже бомбоубежища.

Игорь Морозов. Фото © deloros-perm.ru

Процесс консолидации активов завершился к концу 2009 года: к этому времени Игорь Морозов оказался единственным собственником предприятия. Из совладельцев "изгнали" даже ту самую Елену Гришину, у которой был миноритарный пакет акций в 0,0007%. Взамен она вошла в совет директоров и отвечала за все финансы предприятия. А уже спустя год у завода оказался новый собственник — московская фирма "УК Центр", зарегистрированная на Анну Карпову. Сам же коммерсант с тех пор владеет всеми действующими дочерними предприятиями "Телты".

Кто ещё может владеть предприятием

При этом главная интрига в региональных СМИ ещё в 2020–2021 годах заключалась в том, на самом ли деле предприятие принадлежит семье Морозовых. Якобы все последние годы они являются лишь номинальными собственниками, а реальный — некий бизнесмен Владимир Садилов.

Действительно, в ЕГРЮЛ в списке членов совета директоров предприятия числился человек с этим именем, однако напротив его ФИО сейчас стоит пометка "бывший". Кстати, в бизнес-партнёрах Садилова оказался Анатолий Зак — владелец печально известного ночного клуба "Хромая лошадь", в котором в 2009 году сгорели 156 человек.

Где находится экс-владелец завода

Игорь Морозов с лета прошлого года находится в СИЗО. Совсем недавно — 2 мая этого года — Мосгорсуд продлил срок содержания экс-владельца Пермского телефонного завода "Телта". Вроде бы основанием для постановления послужили показания некоего свидетеля по делу, якобы получавшего какие-то угрозы в свой адрес.

Возможно, нынешний арест генерала Вадима Шамарина, а также топ-менеджеров Пермского телефонного завода являются продолжением старой истории с поставками техники для нужд Минобороны.

Мог ли генерал быть связан с владельцами завода? 0 Да, потому что он решал, сколько закупать и по какой цене Нет, бизнесмены подставили генерала Пусть в этой истории разбираются силовики

Авторы Евгений Кузнецов