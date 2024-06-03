"Кто-то оговорился": Клуни объяснился по поводу угроз журналистам из России
Клуни назвал "оговоркой" слова работницы своего фонда об охоте на журналистов
Джордж Клуни. Обложка © ТАСС / АР
Американский актёр Джордж Клуни заявил, что сотрудника его фонда неправильно поняли, когда тот пообещал российским журналистам задержания и аресты в западных странах. Об этом обладатель двух премий "Оскар" написал в соцсети Х.
"Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны", — сказано в сообщении Клуни.
Ранее стало известно, что учреждённый американским актёром Джорджем Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Организация намерена проводить подобные акции в отношении всех работников российских СМИ, включая "главных и неглавных редакторов", а также тех, кто говорит "в эфире или на своих страницах в соцсетях". В Кремле назвали команду фонда Клуни безумцами.