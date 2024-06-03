"Кто-то оговорился": Клуни объяснился по поводу угроз журналистам из России

Американский актёр Джордж Клуни заявил, что сотрудника его фонда неправильно поняли, когда тот пообещал российским журналистам задержания и аресты в западных странах. Об этом обладатель двух премий "Оскар" написал в соцсети Х.

"Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны", — сказано в сообщении Клуни.