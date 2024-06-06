Родные Заворотнюк рассказали о чудодейственном фрукте, который везли актрисе с острова

В четверг, 6 июня, исполняется девять дней со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Сегодня близкие артистки обратились к поклонникам и поблагодарили их за поддержку, которую семья получала со всего мира.

Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Видео © Life.ru

"Замечательная девушка из Папуа – Новой Гвинеи везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства", — сказано на странице артистки в соцсети "ВКонтакте".

Родные актрисы добавили, что воспитанники детских домов присылали Заворотнюк письма, рисунки и стихи. А некоторые малыши, которым когда-то "прекрасная няня" помогала справиться с тяжёлыми заболеваниями, предлагали приехать и дать ей уже свои силы.

Также семья Заворотнюк поблагодарила коллектив ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышёва за то, что коллектив репетировал шоу по ночам, чтобы муж актрисы мог быть рядом с любимой. Кроме того, родственники покойной выразили признательность её коллегам за аудио и видео со словами поддержки, которая была ей так необходима.