Родные Заворотнюк рассказали о чудодейственном фрукте, который везли актрисе с острова
Родные Заворотнюк обратились к поклонникам актрисы на 9-й день после её смерти
Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк
В четверг, 6 июня, исполняется девять дней со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Сегодня близкие артистки обратились к поклонникам и поблагодарили их за поддержку, которую семья получала со всего мира.
Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Видео © Life.ru
"Замечательная девушка из Папуа – Новой Гвинеи везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства", — сказано на странице артистки в соцсети "ВКонтакте".
Родные актрисы добавили, что воспитанники детских домов присылали Заворотнюк письма, рисунки и стихи. А некоторые малыши, которым когда-то "прекрасная няня" помогала справиться с тяжёлыми заболеваниями, предлагали приехать и дать ей уже свои силы.
Также семья Заворотнюк поблагодарила коллектив ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышёва за то, что коллектив репетировал шоу по ночам, чтобы муж актрисы мог быть рядом с любимой. Кроме того, родственники покойной выразили признательность её коллегам за аудио и видео со словами поддержки, которая была ей так необходима.
"Спасибо всем монастырям во многих странах мира, в которых каждый день в девять часов вечера шли службы, где молились о здравии Анастасии. Отдельное спасибо Покровскому монастырю и Игуменье Феофании за такое ценное внимание и участие, за любовь к Насте и духовную поддержку Петра и Милочки", — добавили близкие актрисы, попросив помолиться за неё.
Как сообщал Life.ru, Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая в возрасте 53 лет, известно об этому стало на следующий день. Заслуженная артистка РФ долгое время боролась с агрессивной формой рака мозга. 1 июня в московском храме состоялась церемония прощания с актрисой. Туда пришли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова и певица Лолита. Гроб с телом актрисы провожали бурными аплодисментами, её похоронили на Троекуровском кладбище. У Заворотнюк осталось трое детей: 28-летняя дочь Анна и 23-летний сын Майкл от второго мужа бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а также пятилетняя Мила, которую актриса родила в браке с Петром Чернышёвым.