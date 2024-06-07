Билан, Казанова, Гомес: 7 звёзд с неизлечимыми болезнями

В начале июня американская певица Холзи выпустила песню The End, посвящённую борьбе с тяжёлыми болезнями. В соцсетях знаменитость поделилась подробностями: оказывается, ей ещё в 2022 году поставили два страшных диагноза.

Первый — редкое лимфопролиферативное заболевание, затрагивающее Т-лимфоциты, второй — системная красная волчанка. Холзи рассказала, что лечение проходит успешно, но длиться будет всю жизнь. Кто ещё из звёзд страдает серьёзными хроническими недугами — читайте в нашей подборке.

Брюс Уиллис — лобно-височная деменция

На последних съёмках Уиллис постоянно забывал свои реплики. Фото © "Детектив Найт: Искупление". Режиссёр Э. Дрейк, сценаристы Э. Дрейк и К. Ладж / Kinopoisk

В марте 2022 года появились слухи, что Уиллис завершает карьеру. Они оказались правдой: коллеги актёра подтвердили, что ему всё труднее запоминать реплики. Для последних фильмов легендарному артисту специально упрощали образы, но о причинах стало известно не сразу. При этом картины с его участием продолжали выходить и в 2023 году.

Семья актёра сообщила, что у него лобно-височная деменция. Эта болезнь поражает зоны мозга, которые отвечают за контроль поведения и речи, способность к планированию и организации. Осенью прошлого года жена Брюса рассказала, что его состояние ухудшается. В декабре появились сообщения, что он якобы перестал узнавать супругу.

По словам врачей, пациенты с таким диагнозом через какое-то время переходят в вегетативное состояние — полностью перестают двигаться и общаться. И даже если за ними будет обеспечен наилучший уход, долго они не живут.

Селена Гомес — системная красная волчанка

Несмотря на болезнь, Гомес регулярно посещает светские мероприятия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / selenagomez

О том, что Гомес больна волчанкой, стало известно в январе 2014 года. Иммунная система певицы поражает соединительную ткань в её органах и сосуды. Звезда вынуждена проходить курсы химиотерапии и принимать сильнодействующие лекарства. По словам Селены, лечение довело её до предынсультного состояния, депрессии и панических атак.

С тех пор как певице поставили диагноз, Гомес начала делать долгие перерывы в работе и стала реже появляться на публике. И ей всё чаще требуется медицинская помощь. Певице пересаживали почку, делали операцию после перелома руки, она лечилась от биполярного расстройства и избавлялась от лишнего веса. Тем не менее Селена не унывает и продолжает активно заниматься карьерой и личной жизнью.

Сати Казанова — псориаз

Сати долгие годы стыдилась своей болезни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

В 2020 году бывшая участница "Фабрики звёзд" призналась, что у неё псориаз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает кожу и ногти. Симптомы проявляются волнообразно. В периоды обострения тело покрывается красными выпуклыми пятнами, а иногда внешние признаки болезни полностью сходят на нет.

Казанова рассказала, что диагноз ей поставили в полтора года и она всю жизнь стыдилась своей болезни. Но, повзрослев, полностью приняла себя и уже много лет не испытывает из-за псориаза страданий. Певица продолжает вести активную творческую и духовную жизнь, а недавно сообщила, что ждёт ребёнка.

Селин Дион — синдром мышечной скованности

Певица почти не контролирует свои мышцы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / celinedion

В июле 2023 года канадская певица огорошила поклонников отменой мирового турне. Она извинилась перед слушателями и призналась, что может навсегда покинуть сцену. Всё дело в синдроме мышечной скованности. Это редкая болезнь неизвестного происхождения, из-за которой звезда ежедневно испытывает болезненные спазмы в мышцах.

Дион проходит всё необходимое лечение, но оно пока не приносит ожидаемого результата. В конце прошлого года сестра певицы сообщила, что её состояние ухудшается. Знаменитость из-за спазмов с трудом контролирует свои мышцы. Тем не менее она иногда посещает публичные мероприятия и не перестаёт работать: в этом году выходит документальный фильм о её борьбе с редким недугом.

Лайма Вайкуле — рак молочной железы

Вайкуле долгие годы борется с раком груди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official

Ещё в 1991 году у Вайкуле нашли рак молочной железы. Певица уехала лечиться в США, но после выздоровления вернулась. По словам звезды, болезнь заставила её полностью пересмотреть взгляды на жизнь: то, что раньше казалось сложным или неразрешимым, ушло на второй план.

Весной 2022 года появились сообщения, что у знаменитости рецидив онкологии. Она снова уехала в Америку — якобы для того, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. По возвращении в Латвию певица рассказала, что за рубежом встречалась с друзьями и занималась саморазвитием, однако не стала отрицать посещение клиники.

Кроме этого, Лайма рассказала о планируемых концертах. Отсутствие опровержений по поводу болезни вызвало критику в обществе. Многие посчитали, что Вайкуле, будучи человеком публичным, должна реагировать на подобные слухи. Отвечая в очередной раз на вопрос журналистов по поводу заболевания, знаменитость призвала молиться за неё, за что будет благодарна.

Хью Джекман — базальноклеточная карцинома

У Хью Джекмана рак кожи: теперь актёр избегает ярких лучей солнца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thehughjackman

В 2013 году исполнитель роли Россомахи сообщил, что болен базальноклеточной карциномой. У актёра лёгкая форма этого рака кожи, которая даёт метастазы только в 10% случаев. Джекман перенёс множество операций по удалению новообразований, но признаётся, что они могут возникать снова.

Хью часто делится с поклонниками информацией о своём здоровье. По словам артиста, болезнь спровоцировало избыточное пребывание на солнце. Он рассказывает, чем опасна онкология, и призывает всех пользоваться солнцезащитными средствами. В 2023 году Джекмана отправили на два дополнительных обследования из-за новообразований на лице, но анализы оказались отрицательными.

Дима Билан — межпозвоночные грыжи

От какой неизлечимой болезни страдает Дима Билан? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

В 2017 году появилась информация, что певец чем-то болен. В этот период он как раз снова сменил имидж, побрившись налысо, и фанаты решили, что у певца онкология. Но оказалось, что это межпозвоночные грыжи. Врачи нашли аж пять штук. Они вызывали у Билана жуткие боли, и он решился на лечение, которое давно оттягивал.