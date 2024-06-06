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6 июня, 10:40

"Вымоленное чудо": Сати Казанова объявила, что скоро станет мамой

Свершилось чудо, по-другому нельзя описать событие, о котором рассказала знаменитая певица. Долгожданное пополнение в семье Сати Казановой произойдёт уже в ближайшее время. Поздравляем, девушка впервые станет мамой.

Как гром с небес по Сети разнеслась новость, что Сати Казанова беременна! Девушка в своих социальных сетях выложила несколько фотографий и трогательное, до безумия красивое видео, на котором предстаёт с округлившимся животом. Поклонники засыпают поздравлениями и желают здоровья будущим маме и малышу.

Сати Казанова рассказала о беременности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

"Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как всё было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил", — написала певица. В этих строках читается не только радость будущей мамы, но волнение и переживание. И не удивительно, ведь это такое событие!

Беременная Сати Казанова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

Беременная Сати Казанова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

Напомним, что Сати Казанова — российская певица и актриса, модель, телеведущая и бывшая участница группы "Фабрика". С 14 октября 2017 года артистка состоит в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Пара долго не могла завести ребёнка по разным причинам. Но вот чудо свершилось. Поздравляем будущую маму!

Сати Казанова впервые показала фото с животом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

Сати Казанова впервые показала фото с животом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

Ранее Life.ru рассказал, как певица Zivert креативно ответила на слухи о беременности. Девушка тоже выставила фото с округлённым животом, из-за чего фанаты ринулись её поздравлять. Вот только правда оказалась в том, что в животе у Юлии не малыш... или всё же он?

160 см удовольствия: У этой брюнетки такие бёдра, что одно движение вызывает цунами
160 см удовольствия: У этой брюнетки такие бёдра, что одно движение вызывает цунами
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

Елизавета Терешкова
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