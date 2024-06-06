Первая ракетка Мирра: 12 фото обворожительной 17-летней Андреевой

Вчера вечером, 5 июня, на Открытом чемпионате Франции – 2024 наша соотечественница показала, какие талантливые спортсмены растут в России. 17-летняя Мирра Андреева выиграла у соперницы Арины Соболенко.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva

Эта первая победа девушки позволила ей попасть в полуфинал турнира Большого шлема. Также это позволяет Мирре попробовать пробиться на Олимпийские игры – 2024.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva

Не просто так говорят, что в России рождаются и вырастают самые сильные спортсмены. Мирра — прямой тому пример. Андреева стала, впервые за 27 лет, самой юной полуфиналисткой турнира Большого шлема.

Фото © ТАСС / Zuma / Oscar J. Barroso, AP / Alessandra Tarantino

Кто такая Мирра Андреева и что мы про неё знаем? Дебютировала спортсменка совсем недавно — в октябре 2022 года, приняв участие на турнире WTA 250 в Тунисе. За 2022 год Андреева выиграла четыре турнира: в испанском Эль-Эспинаре, израильском Мейтаре и два в турецкой Анталье.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva

Спортсменка родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске и первое время жила и тренировалась в Москве, а потом семья переехала для занятий спортом в академию в Каннах. Большим теннисом девушка занимается с шести лет.

Фото © / AP / Jean-Francois Badias, Zuma / Mylene Deroche

Мать Мирры зовут Раиса, известно, что она фанатка тенниса. Отца зовут Александр, Андреева родилась с ним в один день. Также известно, что у юной победительницы есть старшая сестра и тоже теннисистка Эрика Андреева.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva