Первая ракетка Мирра: 12 фото обворожительной 17-летней Андреевой
Вся Россия с замиранием сердца следила за напряжённым матчем, а потом ликовала из-за торжественной победы юной теннисистки Мирры Андреевой. Девушка на "Ролан Гарросе" обыграла Арину Соболенко. Показываем самые красивые фотографии спортсменки.
Вчера вечером, 5 июня, на Открытом чемпионате Франции – 2024 наша соотечественница показала, какие талантливые спортсмены растут в России. 17-летняя Мирра Андреева выиграла у соперницы Арины Соболенко.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva
Эта первая победа девушки позволила ей попасть в полуфинал турнира Большого шлема. Также это позволяет Мирре попробовать пробиться на Олимпийские игры – 2024.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva
Не просто так говорят, что в России рождаются и вырастают самые сильные спортсмены. Мирра — прямой тому пример. Андреева стала, впервые за 27 лет, самой юной полуфиналисткой турнира Большого шлема.
Фото © ТАСС / Zuma / Oscar J. Barroso, AP / Alessandra Tarantino
Кто такая Мирра Андреева и что мы про неё знаем? Дебютировала спортсменка совсем недавно — в октябре 2022 года, приняв участие на турнире WTA 250 в Тунисе. За 2022 год Андреева выиграла четыре турнира: в испанском Эль-Эспинаре, израильском Мейтаре и два в турецкой Анталье.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva
Спортсменка родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске и первое время жила и тренировалась в Москве, а потом семья переехала для занятий спортом в академию в Каннах. Большим теннисом девушка занимается с шести лет.
Фото © / AP / Jean-Francois Badias, Zuma / Mylene Deroche
Мать Мирры зовут Раиса, известно, что она фанатка тенниса. Отца зовут Александр, Андреева родилась с ним в один день. Также известно, что у юной победительницы есть старшая сестра и тоже теннисистка Эрика Андреева.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva
У Мирры лёгкий характер, она любит шутить, веселиться, а также гулять под дождём, читать книги и слушать музыку. Считает себя скромницей и обычной девчонкой, но на корте превращается в перфекционистку.
Ранее Life.ru рассказывал, как выглядят юные дети звёзд, чьи родители покинули этот мир слишком рано. А также подсмотрели, в каких нарядах звёздные отпрыски пришли на последний звонок, ведь там тоже есть знаменитые спортсмены.
ТАСС / AP / Jean-Francois Badias, EPA / LAURENT GILLIERON