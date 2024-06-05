Фриске, Заворотнюк, Турчинский: Что стало с детьми, чьи звёздные родители умерли рано

Когда известные личности уходят из жизни, их семьи остаются под прицелом общественного внимания. Дети знаменитостей особенно остро чувствуют этот прессинг, но многие из них сумели найти свои пути в жизни, несмотря на утраты и трудности.

Как сегодня выглядят дети Сергея Бодрова

Ольга и Александр Бодровы. Фото © Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru, © Kino-teatr.ru

Сергей Бодров, любимец миллионов, трагически погиб в 2002 году, оставив двух детей — дочь Ольгу и сына Александра. Ольга, решившая пойти по стопам отца, поступила в ГИТИС. Интересно, что окружающие узнали о её знаменитом отце лишь после того, как девушка была зачислена. Она уже снялась в короткометражке своего одногруппника, но заявила, что пока не заслужила пристального внимания. Александр, младший сын Бодрова, пока не известен общественности, но близкие семьи отмечают, что он собирается поступать на исторический факультет, как и его отец.

Как сложились судьбы детей Владимира Турчинского

Илья и Ксения Турчинские. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / turchhhhh, sport.faza

Спортсмен, актёр и телеведущий Владимир Турчинский умер в 2009 году, оставив двоих детей. Его сын Илья от первого брака мало общался с отцом и новой семьёй. Несмотря на это, он стал чемпионом Москвы по армреслингу и уже попробовал себя в различных профессиях. Дочь Ксения, родившаяся в третьем браке Турчинского, очень переживала потерю отца, но нашла утешение в танцах, достигнув высот на российской и мировой аренах. Сегодня Ксения учится в Школе-студии МХАТ и занимается модельным бизнесом.

Сын Децла — что с ним стало

Тони Толмацкий. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juzeppe_junior

Сын рэпера Децла, Тони, был ещё подростком, когда потерял отца. Эта утрата стала для него серьёзным испытанием. Попытки наладить отношения с дедом не увенчались успехом, но, несмотря на трудности, Тони пошёл по стопам отца, занявшись музыкой. Сейчас он выступает под псевдонимом Juzeppe Junior и уже выпустил два трека. Тони также планирует поступить в МГУ на факультет журналистики, параллельно продолжая свою музыкальную карьеру.

Что стало с сыном Жанны Фриске

Платон Шепелев. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году, оставив сына Платона. Сейчас мальчику десять лет, и он живёт с отцом Дмитрием Шепелевым и его новой семьёй. Платон унаследовал музыкальные способности матери и уже играет на гитаре, мечтая стать рок-певцом. У мальчика есть свой YouTube-канал, где он делится своим творчеством, а Дмитрий поддерживает его и бережно рассказывает о маме.

Дети актёра Андрея Панина

Надежда Французова, Александр и Пётр Панины. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © detki.guru, © Kinopoisk.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rogozhkina_queen

Андрей Панин ушёл из жизни в 2013 году, оставив троих детей. Старшая дочь Надежда Французова живёт в США и предпочитает не вспоминать о знаменитом отце. Двое сыновей от второго брака с актрисой Натальей Рогожкиной, Александр и Пётр, продолжают жить в России. Александр попробовал себя в кино, но пока не решил, хочет ли стать актёром. Пётр, несмотря на возраст, тоже не стремится к публичности, продолжая учёбу в школе.

Как сегодня выглядит дочь Юлии Началовой

Вера Алдонина в 2024 году окончила школу. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina

После смерти Юлии Началовой в 2019 году её дочь Вера осталась под опекой отца Евгения Алдонина и бабушки с дедушкой. Девочка занимается музыкой и танцами, иногда выступая с российскими звёздами. Живя с новой семьёй отца, Вера нашла поддержку и понимание, что помогает ей справляться с утратой. В этом году девочка окончила школу и рассказала, куда планирует поступать.

Дети Анастасии Заворотнюк — кому достанется наследство

Анна, Майк и Мила Заворотнюк. Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk, a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня," скончалась в 2024 году, оставив троих детей. Старшая дочь Анна, хоть и начинала карьеру в шоу-бизнесе, пока не достигла значительных успехов и ведёт блог, путешествуя по миру. Её младший брат Майк, несмотря на учёбу в МГИМО, увлечён музыкой и уже записал несколько композиций. Младшая дочь Мила, рождённая в 2018 году, остаётся под защитой семьи, и о ней известно немного.