Последний звонок 2024: 5 звёздных отпрысков окончили школу — и вот как они выглядели на выпускном

Дети звёзд почти ничем не отличаются от обычных учеников — они тоже оканчивают школу и сдают ЕГЭ. Многих отпрысков на последний звонок пришли поддержать известные родители. Кто во что был одет на торжественном мероприятии и каких успехов добился в жизни?

1. Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина

Ребёнок звёзд Вера Алдонина была одета в стандартный школьный наряд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina

Звёздная дочь двух знаменитостей — футболиста Евгения Алдонина и относительно недавно усопшей артистки Юлии Началовой — выпустилась из школы. На последнем звонке она была одета в стандартный "школьный" лук. На Вере Алдониной были красивая чёрная юбка, рубашка белого цвета и яркий синий галстук.

Известно, что звёздная дочь активно изучает иностранные языки. Во время учёбы в престижной частной школе "Интеграция XXI век" девушка участвовала в олимпиадах. Параллельно с учёбой Вера училась петь — ходила на вокал. В 2021 году выступала на телевидении в шоу "Дуэты". Во время проекта она с Александром Панайотовым спела песню матери "Герой не моего романа". Также девушка ведёт популярные аккаунты в соцсетях с сотнями тысяч подписчиков.

2. Фигуристка Камила Валиева

Российская звезда фигурного катания Камила Валиева порадовала фанатов новой причёской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kamilavalieva26

Камилу Валиеву нельзя назвать ребёнком российских звёзд, поскольку родители у неё неизвестные. Но девушка сама стала российской знаменитостью. На последний звонок спортсменка пришла в белом брючном костюме и топе чёрного цвета. Также девушка порадовала фанатов в соцсетях ярким мейкапом, красивым украшением на шее и стильной причёской. Сейчас российская звезда продолжает заниматься фигурным катанием.

Камила Валиева настолько талантливая фигуристка, что перечислять её достижения можно долго. Из основных: В 2021 году стала мастером спорта России. В 2022 году получила звание заслуженного мастера спорта РФ. В 2022 году стала кавалером ордена Дружбы. В 2020 году стала чемпионкой мира среди юниоров. В 2020 году выиграла юниорский Гран-при сезона 2019/2020. Победила в этапах Гран-при Skate Canada 2021. Победила в Гран-при Rostelecom Cup 2021.

3. Татьяна, дочь актрисы Ирины Пеговой

Татьяна, ребёнок отечественной звезды артистки Ирины Пеговой, надела красивое чёрное платье в горошек. Фото © Telegram / i_pegova

Татьяна, дочь отечественной актрисы Ирины Пеговой, оделась на школьный выпускной официально. Девушка решила не мудрить с образом и выбрала стандартное, но яркое чёрное платье в горошек. Рукава короткие, а на ногах туфли.

Татьяна Пегова пока не решила, чем хочет заниматься в жизни. Тем не менее у артистки есть талант к игре в кино. В 2012 году она исполнила роль в фильме "Восьмёрка". Известно, что барышня предрасположена к математике и другим точным наукам. Однако мать старается развивать в ней актёрские таланты и отправляет на соответствующие курсы.

4. Богдан, сын актрисы Екатерины Волковой

Сын российской знаменитости Екатерины Волковой Богдан оделся в стандартный чёрный костюм с белой рубашкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovawolka

Богдан, ребёнок российской звезды Екатерины Волковой, пришёл на школьный выпускной при полном параде. Он был одет в качественный чёрный костюм с белой рубашкой. Шею молодого парня украшал галстук серо-голубого цвета.

Российская звезда Екатерина Волкова редко выкладывает совместные фото с сыном в социальные сети. Молодой человек — непубличный, и точно неизвестно, чем он занимается. Но отец Богдана — писатель и политик Эдуард Лимонов, поэтому не исключено, что парень пойдёт по стопам папы.

5. Звёздная актриса Полина Гухман

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polina.guhman

Полину Гухман ребёнком звёздных родителей тоже не назовешь. Зато девушка стремительно набирает популярность в медийном пространстве и строит карьеру самостоятельно. Так, Полина прославилась благодаря участию в двух сериалах: "Диагноз "Везучая" и "Мёрзлая земля". На выпускном 2024 года Гухман была в розовом платье.

Молодая актриса Полина начала сниматься в сериалах и фильмах с 2015 года. Карьера пошла в гору только с 2020-го. С тех пор она снялась уже в 18 картинах. Самые известные проекты, в которых участвовала девушка, — "Мир! Дружба! Жвачка", "Сама дура", "Сказки Пушкина. Для взрослых", "Лада Голд" и "Мёрзлая земля".