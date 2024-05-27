Последний звонок 2024: 5 звёздных отпрысков окончили школу — и вот как они выглядели на выпускном
В России последний звонок прошёл 24 и 25 мая. Новый этап жизни начался не только у обычных учеников, но и детей звёзд. Life.ru рассказывает, кто во что был одет на торжественной церемонии и чего добился к своим 17–18 годам.
Дети звёзд почти ничем не отличаются от обычных учеников — они тоже оканчивают школу и сдают ЕГЭ. Многих отпрысков на последний звонок пришли поддержать известные родители. Кто во что был одет на торжественном мероприятии и каких успехов добился в жизни?
1. Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина
Ребёнок звёзд Вера Алдонина была одета в стандартный школьный наряд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina
Звёздная дочь двух знаменитостей — футболиста Евгения Алдонина и относительно недавно усопшей артистки Юлии Началовой — выпустилась из школы. На последнем звонке она была одета в стандартный "школьный" лук. На Вере Алдониной были красивая чёрная юбка, рубашка белого цвета и яркий синий галстук.
Известно, что звёздная дочь активно изучает иностранные языки. Во время учёбы в престижной частной школе "Интеграция XXI век" девушка участвовала в олимпиадах. Параллельно с учёбой Вера училась петь — ходила на вокал. В 2021 году выступала на телевидении в шоу "Дуэты". Во время проекта она с Александром Панайотовым спела песню матери "Герой не моего романа". Также девушка ведёт популярные аккаунты в соцсетях с сотнями тысяч подписчиков.
2. Фигуристка Камила Валиева
Российская звезда фигурного катания Камила Валиева порадовала фанатов новой причёской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kamilavalieva26
Камилу Валиеву нельзя назвать ребёнком российских звёзд, поскольку родители у неё неизвестные. Но девушка сама стала российской знаменитостью. На последний звонок спортсменка пришла в белом брючном костюме и топе чёрного цвета. Также девушка порадовала фанатов в соцсетях ярким мейкапом, красивым украшением на шее и стильной причёской. Сейчас российская звезда продолжает заниматься фигурным катанием.
Камила Валиева настолько талантливая фигуристка, что перечислять её достижения можно долго. Из основных:
- В 2021 году стала мастером спорта России.
- В 2022 году получила звание заслуженного мастера спорта РФ.
- В 2022 году стала кавалером ордена Дружбы.
- В 2020 году стала чемпионкой мира среди юниоров.
- В 2020 году выиграла юниорский Гран-при сезона 2019/2020.
- Победила в этапах Гран-при Skate Canada 2021.
- Победила в Гран-при Rostelecom Cup 2021.
3. Татьяна, дочь актрисы Ирины Пеговой
Татьяна, ребёнок отечественной звезды артистки Ирины Пеговой, надела красивое чёрное платье в горошек. Фото © Telegram / i_pegova
Татьяна, дочь отечественной актрисы Ирины Пеговой, оделась на школьный выпускной официально. Девушка решила не мудрить с образом и выбрала стандартное, но яркое чёрное платье в горошек. Рукава короткие, а на ногах туфли.
Татьяна Пегова пока не решила, чем хочет заниматься в жизни. Тем не менее у артистки есть талант к игре в кино. В 2012 году она исполнила роль в фильме "Восьмёрка". Известно, что барышня предрасположена к математике и другим точным наукам. Однако мать старается развивать в ней актёрские таланты и отправляет на соответствующие курсы.
4. Богдан, сын актрисы Екатерины Волковой
Сын российской знаменитости Екатерины Волковой Богдан оделся в стандартный чёрный костюм с белой рубашкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovawolka
Богдан, ребёнок российской звезды Екатерины Волковой, пришёл на школьный выпускной при полном параде. Он был одет в качественный чёрный костюм с белой рубашкой. Шею молодого парня украшал галстук серо-голубого цвета.
Российская звезда Екатерина Волкова редко выкладывает совместные фото с сыном в социальные сети. Молодой человек — непубличный, и точно неизвестно, чем он занимается. Но отец Богдана — писатель и политик Эдуард Лимонов, поэтому не исключено, что парень пойдёт по стопам папы.
5. Звёздная актриса Полина Гухман
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polina.guhman
Полину Гухман ребёнком звёздных родителей тоже не назовешь. Зато девушка стремительно набирает популярность в медийном пространстве и строит карьеру самостоятельно. Так, Полина прославилась благодаря участию в двух сериалах: "Диагноз "Везучая" и "Мёрзлая земля". На выпускном 2024 года Гухман была в розовом платье.
Молодая актриса Полина начала сниматься в сериалах и фильмах с 2015 года. Карьера пошла в гору только с 2020-го. С тех пор она снялась уже в 18 картинах. Самые известные проекты, в которых участвовала девушка, — "Мир! Дружба! Жвачка", "Сама дура", "Сказки Пушкина. Для взрослых", "Лада Голд" и "Мёрзлая земля".
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina, kamilavalieva26