Звёзды советского кино в кругу семьи: 10 уникальных кадров, которые мало кто видел
Кинозвёзды СССР всегда казались недосягаемыми и величественными. Но что, если заглянуть в их домашнюю жизнь и увидеть их в окружении семьи? Life.ru собрал 10 редких фото, которые покажут вам настоящих людей за фасадом славы — добрых, любящих и искренних!
Советское кино оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Но что происходило за кадром, когда любимые актёры возвращались домой к своим семьям? Эти уникальные фотоснимки времён СССР позволяют заглянуть за занавес и увидеть звёзд советского кино в непринуждённой обстановке. Погрузитесь в атмосферу семейного уюта и теплоты, которую создавали те, кто дарил нам магию на экране.
Сентябрь 1963 г. Артист Юрий Никулин с женой Татьяной.
Никулин с женой Татьяной. Фото © ТАСС
1963 г. Москва. Актёр Евгений Павлович Леонов и его сын Андрей.
Как советские актёры отдыхали с семьёй? Евгений Леонов и его сын. Фото © ТАСС
1965 г. Москва. Актриса театра и кино Нина Дробышева позирует мужу Виталию Коняеву.
Редкие фото актёров СССР в домашней обстановке. Фото © ТАСС / Георгий Тер-Ованесов
1966 г. СССР. Москва. Актёр Михаил Александрович Ульянов, его супруга, актриса Алла Петровна Парфаньяк, и их дочь Елена.
Как вне экрана выглядели советские звёзды: тайны семейных архивов. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Мастюков
1974 г. Русский советский писатель, кинорежиссёр, актёр Василий Шукшин с дочками Олей и Машей.
Назад в СССР: Домашняя жизнь советских актёров. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун
Май 1982 г. Актёр Сергей Юрский с женой, актрисой Натальей Теняковой, и дочерью Дашей на прогулке.
О чём никто не знает: как проводили время с семьёй актёры СССР? Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
Март 1986 г. Ленинград. Народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили, его супруга Галина Евгеньевна Мшанская и дочери.
Знаменитости и семья: редкие кадры из семейных архивов советских звёзд. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Июнь 1986 г. Москва. Советский актёр и режиссёр, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий, народный артист СССР Игорь Владимирович Ильинский и его супруга, народная артистка РСФСР Татьяна Александровна Еремеева.
Режиссёр Игорь Ильинский и его супруга Татьяна Александровна Еремеева. Фото © ТАСС / Валентин Соболев
Сентябрь 1979 г. Москва. Народный артист СССР, лауреат трёх Сталинских премий, режиссёр театра и кино Михаил Иванович Жаров и его дочь-художница Елизавета у себя дома.
Тайная биография звёзд СССР — как те проводили время дома. Фото © ТАСС / Валентин Соболев
Март 1980 г. Актёр Игорь Владимирович Ильинский с женой Татьяной Александровной на улице Горького.
Редкие семейные кадры советских звёзд в повседневной обстановке. Фото © ТАСС / Валентин Соболев
Эти фотографии открывают перед нами неизведанную сторону жизни великих советских актёров. В каждом снимке видны искренняя любовь и привязанность к близким. Это напоминание о том, что даже самые известные и признанные таланты были простыми людьми, ценившими семейные моменты превыше всего.
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ТАСС / Анатолий Ковтун