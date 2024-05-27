Звёзды советского кино в кругу семьи: 10 уникальных кадров, которые мало кто видел

Советское кино оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Но что происходило за кадром, когда любимые актёры возвращались домой к своим семьям? Эти уникальные фотоснимки времён СССР позволяют заглянуть за занавес и увидеть звёзд советского кино в непринуждённой обстановке. Погрузитесь в атмосферу семейного уюта и теплоты, которую создавали те, кто дарил нам магию на экране.

Сентябрь 1963 г. Артист Юрий Никулин с женой Татьяной.

Никулин с женой Татьяной. Фото © ТАСС

1963 г. Москва. Актёр Евгений Павлович Леонов и его сын Андрей.

Как советские актёры отдыхали с семьёй? Евгений Леонов и его сын. Фото © ТАСС

1965 г. Москва. Актриса театра и кино Нина Дробышева позирует мужу Виталию Коняеву.

Редкие фото актёров СССР в домашней обстановке. Фото © ТАСС / Георгий Тер-Ованесов

1966 г. СССР. Москва. Актёр Михаил Александрович Ульянов, его супруга, актриса Алла Петровна Парфаньяк, и их дочь Елена.

Как вне экрана выглядели советские звёзды: тайны семейных архивов. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Мастюков

1974 г. Русский советский писатель, кинорежиссёр, актёр Василий Шукшин с дочками Олей и Машей.

Назад в СССР: Домашняя жизнь советских актёров. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Май 1982 г. Актёр Сергей Юрский с женой, актрисой Натальей Теняковой, и дочерью Дашей на прогулке.

О чём никто не знает: как проводили время с семьёй актёры СССР? Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Март 1986 г. Ленинград. Народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили, его супруга Галина Евгеньевна Мшанская и дочери.

Знаменитости и семья: редкие кадры из семейных архивов советских звёзд. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Июнь 1986 г. Москва. Советский актёр и режиссёр, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий, народный артист СССР Игорь Владимирович Ильинский и его супруга, народная артистка РСФСР Татьяна Александровна Еремеева.

Режиссёр Игорь Ильинский и его супруга Татьяна Александровна Еремеева. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Сентябрь 1979 г. Москва. Народный артист СССР, лауреат трёх Сталинских премий, режиссёр театра и кино Михаил Иванович Жаров и его дочь-художница Елизавета у себя дома.

Тайная биография звёзд СССР — как те проводили время дома. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Март 1980 г. Актёр Игорь Владимирович Ильинский с женой Татьяной Александровной на улице Горького.

Редкие семейные кадры советских звёзд в повседневной обстановке. Фото © ТАСС / Валентин Соболев