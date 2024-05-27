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27 мая, 05:00

Звёзды советского кино в кругу семьи: 10 уникальных кадров, которые мало кто видел

Кинозвёзды СССР всегда казались недосягаемыми и величественными. Но что, если заглянуть в их домашнюю жизнь и увидеть их в окружении семьи? Life.ru собрал 10 редких фото, которые покажут вам настоящих людей за фасадом славы — добрых, любящих и искренних!

Советское кино оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Но что происходило за кадром, когда любимые актёры возвращались домой к своим семьям? Эти уникальные фотоснимки времён СССР позволяют заглянуть за занавес и увидеть звёзд советского кино в непринуждённой обстановке. Погрузитесь в атмосферу семейного уюта и теплоты, которую создавали те, кто дарил нам магию на экране.

Сентябрь 1963 г. Артист Юрий Никулин с женой Татьяной.

Никулин с женой Татьяной. Фото © ТАСС

Никулин с женой Татьяной. Фото © ТАСС

1963 г. Москва. Актёр Евгений Павлович Леонов и его сын Андрей.

Как советские актёры отдыхали с семьёй? Евгений Леонов и его сын. Фото © ТАСС

Как советские актёры отдыхали с семьёй? Евгений Леонов и его сын. Фото © ТАСС

1965 г. Москва. Актриса театра и кино Нина Дробышева позирует мужу Виталию Коняеву.

Редкие фото актёров СССР в домашней обстановке. Фото © ТАСС / Георгий Тер-Ованесов

Редкие фото актёров СССР в домашней обстановке. Фото © ТАСС / Георгий Тер-Ованесов

1966 г. СССР. Москва. Актёр Михаил Александрович Ульянов, его супруга, актриса Алла Петровна Парфаньяк, и их дочь Елена.

Как вне экрана выглядели советские звёзды: тайны семейных архивов. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Мастюков

Как вне экрана выглядели советские звёзды: тайны семейных архивов. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Мастюков

1974 г. Русский советский писатель, кинорежиссёр, актёр Василий Шукшин с дочками Олей и Машей.

Назад в СССР: Домашняя жизнь советских актёров. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Назад в СССР: Домашняя жизнь советских актёров. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Май 1982 г. Актёр Сергей Юрский с женой, актрисой Натальей Теняковой, и дочерью Дашей на прогулке.

О чём никто не знает: как проводили время с семьёй актёры СССР? Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

О чём никто не знает: как проводили время с семьёй актёры СССР? Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Март 1986 г. Ленинград. Народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили, его супруга Галина Евгеньевна Мшанская и дочери.

Знаменитости и семья: редкие кадры из семейных архивов советских звёзд. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Знаменитости и семья: редкие кадры из семейных архивов советских звёзд. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Июнь 1986 г. Москва. Советский актёр и режиссёр, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий, народный артист СССР Игорь Владимирович Ильинский и его супруга, народная артистка РСФСР Татьяна Александровна Еремеева.

Режиссёр Игорь Ильинский и его супруга Татьяна Александровна Еремеева. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Режиссёр Игорь Ильинский и его супруга Татьяна Александровна Еремеева. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Сентябрь 1979 г. Москва. Народный артист СССР, лауреат трёх Сталинских премий, режиссёр театра и кино Михаил Иванович Жаров и его дочь-художница Елизавета у себя дома.

Тайная биография звёзд СССР — как те проводили время дома. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Тайная биография звёзд СССР — как те проводили время дома. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Март 1980 г. Актёр Игорь Владимирович Ильинский с женой Татьяной Александровной на улице Горького.

Редкие семейные кадры советских звёзд в повседневной обстановке. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Редкие семейные кадры советских звёзд в повседневной обстановке. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Эти фотографии открывают перед нами неизведанную сторону жизни великих советских актёров. В каждом снимке видны искренняя любовь и привязанность к близким. Это напоминание о том, что даже самые известные и признанные таланты были простыми людьми, ценившими семейные моменты превыше всего.

10 архивных фото актёров СССР на дачах, после которых вы точно захотите за город
10 архивных фото актёров СССР на дачах, после которых вы точно захотите за город
Обложка ©

ТАСС / Анатолий Ковтун

Сергей Трофимов
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