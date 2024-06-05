Филипп Киркоров объяснил Life.ru, почему подал иск на Успенскую и куда направит отсуженное

Завтра состоится слушание по иску российского певца Филиппа Киркорова к его коллеге "по цеху" Любови Успенской. По мнению короля поп-музыки, она позволила себе слишком много высказываний, порочащих его честь, "не подумав извиниться даже после того, как данный иск стал серьёзно обсуждаться в прессе". Об этом сам народный артист рассказал в беседе с Life.ru.

"Я верю в справедливость нашего правосудия, поскольку каждый гражданин нашей страны должен знать, что нельзя оболгать и оскорбить человека ради ежесекундной саморекламы, оставшись безнаказанным", — сказал Киркоров.

Вот это и есть то, ради чего и возник этот иск, а не ради денег, как некоторые говорят. Я всегда достаточно зарабатывал сам, я хочу именно справедливости. Филипп Киркоров Российский певец

Артист подчеркнул, что та сумма, которую ему присудят, пойдёт на благотворительные цели. В этом году он уже побывал с благотворительной миссией в ДНР и, по его словам, самолично видел, скольким людям можно помочь и как даже самая простая помощь может менять жизнь людей в лучшую сторону.