Филипп Киркоров объяснил Life.ru, почему подал иск на Успенскую и куда направит отсуженное
Киркоров заявил, что потратит отсуженное у Успенской на благотворительность
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Завтра состоится слушание по иску российского певца Филиппа Киркорова к его коллеге "по цеху" Любови Успенской. По мнению короля поп-музыки, она позволила себе слишком много высказываний, порочащих его честь, "не подумав извиниться даже после того, как данный иск стал серьёзно обсуждаться в прессе". Об этом сам народный артист рассказал в беседе с Life.ru.
"Я верю в справедливость нашего правосудия, поскольку каждый гражданин нашей страны должен знать, что нельзя оболгать и оскорбить человека ради ежесекундной саморекламы, оставшись безнаказанным", — сказал Киркоров.
Вот это и есть то, ради чего и возник этот иск, а не ради денег, как некоторые говорят. Я всегда достаточно зарабатывал сам, я хочу именно справедливости.
Артист подчеркнул, что та сумма, которую ему присудят, пойдёт на благотворительные цели. В этом году он уже побывал с благотворительной миссией в ДНР и, по его словам, самолично видел, скольким людям можно помочь и как даже самая простая помощь может менять жизнь людей в лучшую сторону.
Напомним, певец Филипп Киркоров подал иск против исполнительницы Любови Успенской, требуя взыскать с неё десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время интервью на YouTube-канале "Алёна, блин!". Особенно народного артиста возмутило, что певица назвала его женоненавистником, припомнив скандал 10-х годов с сотрудницей музыкальной премии "Золотой граммофон" Мариной Яблоковой, которую артист ударил.