Киркоров требует 10 млн с Успенской, выставившей его вруном и женоненавистником Киркоров подал многомиллионный иск к Успенской, назвавшей его женоненавистником 13 декабря, 11:47 Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Филипп Киркоров подал иск против исполнительницы Любови Успенской, требуя взыскать с неё 10 миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время интервью на YouTube-канале "Алёна, блин!"

Любовь Успенская оскорбила Филиппа Киркорова. Видео © t.me / SHOT

По данным SHOT, поп-короля возмутило то, что Успенская несколько раз во время эфира назвала его женоненавистником, хотя, по словам певца, он "тридцать лет поёт о женщинах и о любви к женщинам". При этом шансон-исполнительница подчеркнула, что Киркоров будет дружить только в том случае, если ему это выгодно.

"Он [Филипп Киркоров] женоненавистник. Это человек, который всю жизнь играет и врёт. Он фейк, чисто фейк. Я знаю его столько лет, знаю, что, когда ему выгодно, он будет с тобой дружить", — сказала она.

Успенская также прошлась по манерам и поведению певца, который приходит на программы, "снимает штаны и показывает задницу". Она подчеркнула, что Киркоров сильно изменился и больше не вызывает у неё тёплых чувств. Также певица в очередной раз раскрыла "секрет", что Киркоров признавался ей в любви и звал замуж. Адвокат музыканта Александр Добровинский назвал хайпом колкие фразы Успенской.

"Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности, понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской", — сказал он в беседе с SHOT.

Киркоров оценил свой моральный ущерб в 10 миллионов рублей, также он хочет взыскать с певицы около двух миллионов судебных издержек.

Ранее известный российский певец Филипп Киркоров рассказал, как ещё до большой популярности ему пришлось принять роды прямо в автобусе. По словам артиста, эта необычная история произошла очень давно где-то "между Чебоксарами и каким-то городом поблизости".

Авторы Татьяна Миссуми