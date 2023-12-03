"Ребёнка в честь меня не назвали": Киркоров рассказал, как принял роды прямо в автобусе

Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал, как ещё до большой популярности ему пришлось принять роды прямо в автобусе. По словам артиста, эта необычная история произошла очень давно где-то "между Чебоксарами и каким-то городом поблизости". Роженица такой поступок Киркорова, по всей видимости, не оценила и даже не назвала новорождённого сына в его честь.

Киркоров рассказал, как ему пришлось принимать роды прямо в автобусе. Видео © Telegram / Super.ru

"Я тогда ещё не был столь популярен, чтобы, приняв роды, в честь меня назвали ребёнка, по-моему, Митей назвали", — поделился Киркоров в беседе с Super.ru.

Во время интервью рядом с ним находилась певица Люся Чеботина. Киркоров решил сделать предсказание и отметил, что артистка через "пару-тройку лет" родит мальчика. Кроме того, поп-король пообещал Чеботиной стать крёстным для её сына.