160 см удовольствия: У этой брюнетки такие бёдра, что одно движение вызывает цунами

Грейси Бон, 26-летняя американская модель, покорила Интернет своими невероятными формами. Родом из города Панама-Сити, Панама, Грейси переехала в США и стала одной из самых известных моделей категории плюс-сайз. Благодаря своему телу с бёдрами объёмом более 160 сантиметров и тонкой талией она быстро завоевала сердца миллионов поклонников.

Как всё началось

Грейси Бон: как модель плюс-сайз покорила мир. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / graciebon

С самого детства Грейси мечтала стать моделью. Невысокая красивая девушка с длинными волосами усердно занималась своим телом, несмотря на то что индустрия моды в то время была сосредоточена на худышках. Проходя кастинги в модельные агентства, она часто сталкивалась с отказами из-за своих пышных форм. Но Грейси не сдавалась! Благодаря соцсетям и поддержке поклонников она сумела добиться своей цели! Как — сейчас расскажем.

Взлёт к славе девушки с бёдрами 160 см

Почему фигура Грейси Бон вызывает споры. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / graciebon

Сегодня Грейси Бон — крайне популярная фигура в соцсетях. У неё более 40 миллионов подписчиков! Она также активно ведёт страницы в Facebook* и Twitch. Грейси не только делится своими фотографиями, но и вдохновляет женщин по всему миру чувствовать себя уверенно и красиво независимо от размера одежды.

Природная красота или пластика?

Натуральная красота или пластика: правда о Грейси Бон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / graciebon

Грейси часто обвиняют в пластических операциях, утверждая, что её формы — результат хирургического вмешательства. Комментаторов можно понять. Однако модель настаивает, что её фигура — дар божий и к ней нож хирурга никогда даже не прикасался. Бон не оставляет попыток превратить всех своих хейтеров в фанатов. Недавно девушка обратилась к ним с призывом принять её такой, какая она есть.

Миссия Грейси Бон — девушки с бёдрами 160 см

Грейси Бон: от Панамы до мирового признания. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / graciebon

Грейси призывает девушек с плюс-сайз-фигурами не обращать внимания на критику и жить в своё удовольствие. Она подчёркивает, что, несмотря на осуждение за внешность, больше не стыдится своих изгибов. "Из-за того, что я девушка размера плюс-сайз, я не могу носить всё, что хочу, и выходить на улицу? Ну уж нет, я не буду стыдиться своих форм и ненавидеть своё тело, потому что вы его ненавидите", — заявила она.

Грейси Бон: жизнь в стиле плюс-сайз. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / graciebon

Однако было бы упущением с точки зрения журналистики закрыть глаза на факт, что модельная карьера Грейси не ограничивается одними только вирусными роликами в "Тиктоке". Девушка пошла по протоптанной тропинке многих известных в соцсетях девиц и уже давно монетизирует свой "эксклюзивный контент" на платформе для взрослых.

Как Грейси Бон вдохновляет женщин на уверенность. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / graciebon

Грейси Бон — не просто модель, а вдохновение для многих женщин. Она доказывает, что красота бывает разной и не ограничивается стандартами. С её помощью индустрия моды начала переоценивать свои взгляды на "идеальные" формы. Сейчас Грейси активно участвует в жизни своих поклонников, делясь не только фотографиями, но и советами по уходу за телом, стилю и даже кулинарии.

Девушка с бёдрами 160 сантиметров — яркий пример, как сила воли и уверенность в себе могут изменить жизнь. Она продолжает покорять мир и вдохновлять миллионы людей, доказывая, что настоящая красота — это гармония с самим собой.