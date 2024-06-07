Блогер Портнягин рассказал Life.ru, как "выживает" под домашним арестом без Интернета

Блогеру Дмитрию Портнягину (известен как Трансформатор) продлили домашний арест до 10 августа. Об этом сообщает SHOT. В беседе с телеграм-каналом блогер рассказал, что старается проводить больше времени с семьёй в своём загородном доме и читать книги по бизнесу. Ранее суд запретил Портнягину пользоваться интернетом и средствами связи. Бизнес-коуч жаловался, что не может нормально работать и вести дела в этих условиях, ведь его бизнес в таком случае развалится.

Блогер Портнягин рассказал, как проводит время под домашним арестом. Видео © Telegram / SHOT

"[Провожу время] с ребёнком. Стараюсь заниматься спортом. Гуляю. Я не могу общаться [со своими компаниями]. Я, в отличие от других публичных персон, очень плотно в операционной деятельности, постоянно принимаю решения. Очень много работаю, минимум по 12 часов в день. За два месяца, надеюсь, ничего такого критического не произойдёт", — сказал Портнягин.

По данным телеграм-канала, адвокаты блогера представили документы о заболеваниях родных и подтверждения сложностей в бизнесе. Защита призывала к смягчению меры пресечения до запрета определённых действий, однако суд оставил всё как есть.