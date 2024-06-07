Блогер Портнягин рассказал Life.ru, как "выживает" под домашним арестом без Интернета
Блогеру Портнягину продлили домашний арест до 10 августа
Блогеру Дмитрию Портнягину (известен как Трансформатор) продлили домашний арест до 10 августа. Об этом сообщает SHOT. В беседе с телеграм-каналом блогер рассказал, что старается проводить больше времени с семьёй в своём загородном доме и читать книги по бизнесу. Ранее суд запретил Портнягину пользоваться интернетом и средствами связи. Бизнес-коуч жаловался, что не может нормально работать и вести дела в этих условиях, ведь его бизнес в таком случае развалится.
Блогер Портнягин рассказал, как проводит время под домашним арестом. Видео © Telegram / SHOT
"[Провожу время] с ребёнком. Стараюсь заниматься спортом. Гуляю. Я не могу общаться [со своими компаниями]. Я, в отличие от других публичных персон, очень плотно в операционной деятельности, постоянно принимаю решения. Очень много работаю, минимум по 12 часов в день. За два месяца, надеюсь, ничего такого критического не произойдёт", — сказал Портнягин.
По данным телеграм-канала, адвокаты блогера представили документы о заболеваниях родных и подтверждения сложностей в бизнесе. Защита призывала к смягчению меры пресечения до запрета определённых действий, однако суд оставил всё как есть.
Как сообщал Life.ru, Портнягин вместе с женой Екатериной стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Также они подозреваются в отмывании денежных средств. Следствие полагает, что с 2018-го по 2020 год пара не выплатила свыше 124 миллионов рублей налогов. 15 апреля блогера отправили под домашний арест.
Telegram / SHOT