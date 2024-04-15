Тверской районный суд отправил под арест блогера Дмитрия Портнягина
Тверской районный суд Москвы отправил блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня. Защита просила отпустить его под залог в размере десяти миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Блогер Дмитрий Портнягин в зале заседаний Тверского районного суда Москвы на избрании ему меры пресечения. Видео © Life.ru
Во время заседания обвинение ходатайствовало удалить из зала жену Портнягина Екатерину, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, и ограничить общение блогера с ней. Однако суд отказал. Прокурор также утверждал, что Портнягин оказывает давление на свидетелей.
Сам блогер заявил, что свой день рождения (накануне ему исполнилось 36 лет) он провёл в одной камере с человеком, который убил полицейского. Также Портнягин утверждает, что больше не хочет двигаться в сторону криминала и осознал это. По словам адвоката, его подзащитный пожертвовал более 45 миллионов рублей на нужды СВО.
"Благотворительная деятельность моего подзащитного носит системный характер. Он пожертвовал 45 миллионов рублей на нужды участников СВО, оплачивал строительство школ, жертвовал на нужды детей, в том числе в новых регионах", — заявил юрист.
В свою очередь следователь отметил, что у Портнягина и членов его семьи есть вид на жительство в ОАЭ. Также, по заявлению следствия, блогер поддерживал Украину, что сам он категорически отрицает.
Я выступал за мир и дружеские отношения между нашими народами, но это было до начала СВО. Я оказываю помощь участникам СВО, до задержания я находился в зоне СВО, я поддерживаю свою страну", — сказал бизнесмен, добавив, что с 2018 года находится в базе скандального украинского сайта "Миротворец".
Напомним, Портнягин и его жена Екатерина стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, также их подозревают в отмывании денег. По информации следствия, с 2018 по 2020 год чета Портнягиных недоплатила свыше 124 миллионов рублей налогов, более 91 миллиона из которых переведя на счета третьих юридических лиц, а также свыше 64 миллионов в виде пеней и штрафов. После этого бизнесмен вышел на связь из зоны проведения спецоперации и заявил, что уладит все вопросы. В тот же день стало известно, что он погасил все долги, однако Портнягина всё равно задержали. 13 апреля блогера доставили в подмосковный СК на допрос. Известно, что он подозревается по двум статьям УК РФ.
Life.ru