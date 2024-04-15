Тверской районный суд отправил под арест блогера Дмитрия Портнягина

Тверской районный суд Москвы отправил блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня. Защита просила отпустить его под залог в размере десяти миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Блогер Дмитрий Портнягин в зале заседаний Тверского районного суда Москвы на избрании ему меры пресечения. Видео © Life.ru

Во время заседания обвинение ходатайствовало удалить из зала жену Портнягина Екатерину, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, и ограничить общение блогера с ней. Однако суд отказал. Прокурор также утверждал, что Портнягин оказывает давление на свидетелей.

Сам блогер заявил, что свой день рождения (накануне ему исполнилось 36 лет) он провёл в одной камере с человеком, который убил полицейского. Также Портнягин утверждает, что больше не хочет двигаться в сторону криминала и осознал это. По словам адвоката, его подзащитный пожертвовал более 45 миллионов рублей на нужды СВО.

"Благотворительная деятельность моего подзащитного носит системный характер. Он пожертвовал 45 миллионов рублей на нужды участников СВО, оплачивал строительство школ, жертвовал на нужды детей, в том числе в новых регионах", — заявил юрист.

В свою очередь следователь отметил, что у Портнягина и членов его семьи есть вид на жительство в ОАЭ. Также, по заявлению следствия, блогер поддерживал Украину, что сам он категорически отрицает.