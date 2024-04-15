Следователь: Жена блогера Портнягина проходит подозреваемой по уголовному делу
Блогер Дмитрий Портнягин с женой Екатериной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin
Жена блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина Екатерина проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой. Об стало известно во время заседания Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения блогеру, сообщает корреспондент Life.ru.
"Супруга Портнягина является подозреваемой по данному делу", — сказал следователь в процессе своего выступления.
Напомним, Портнягин и его супруга Екатерина стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, также их подозревают в отмывании денег. По информации следствия, с 2018 по 2020 год семейная пара недоплатила свыше 124 миллионов рублей налогов, более 91 млн из них переведя на счета третьих юридических лиц, а также свыше 64 млн в виде штрафов и пеней. После этого блогер вышел на связь из зоны проведения СВО и заявил, что уладит все вопросы. В тот же день стало известно, что он погасил все долги, однако его всё равно задержали. 13 апреля Портнягина доставили в подмосковный СК на допрос. Известно, что он подозревается по двум статьям УК РФ. 15 апреля суд должен избрать меру пресечения блогеру. Следствие требует домашний арест.