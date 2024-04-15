Юрист объяснила, какое наказание светит блогерам Портнягиным по делу о налогах

Автору книги "Трансформатор", основателю закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрию Портнягину и его жене Екатерине может грозить до трёх лет лишения свободы. Об этом в интервью интернет-изданию Regions рассказала юрист Алла Георгиева, комментируя уголовные дела за уклонение от уплаты налогов в отношении пары.

Собеседница издания подчеркнула, что действующим российским законодательством предусмотрены сроки, когда нужно платить налоги. Она подчеркнула, что эту обязанность нужно реализовать именно в установленные законом сроки, а не тогда, когда захотелось или когда возбудили уголовное дело.

Эксперт сообщила, что иногда это наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до одного года. Однако в случае с Портнягиными, которые, по версии правоохранителей, не выплатили в казну свыше 124 миллионов рублей, речь идёт об особо крупном размере. В таком случае их могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или посадить на срок до трёх лет.

Специалист объяснила, что уплата налогов спасёт блогеров от конфискации имущества, однако не спасёт от ответственности. Юрист пояснила, что в то же время этот манёвр будет для них смягчающим обстоятельством.