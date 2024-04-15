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15 апреля, 11:23

СК требует отправить блогера Портнягина под домашний арест

Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © Telegram / Трансформатор

Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © Telegram / Трансформатор

Следственный комитет России требуют отправить под домашний арест блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, обвиняемого по двум статьям УК, в частности в неуплате налогов. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство следователя.

"В суд поступило ходатайство с требованием избрать Портнягину меру пресечения в виде домашнего ареста", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы инстанции.

Напомним, блогер и его супруга Екатерина стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, их также подозревают в отмывании денег. По информации следствия, с 2018 по 2020 год чета недоплатила более 124 миллионов рублей налогов, более 91 миллиона из них переведя на счета третьих юридических лиц, а также более 64 миллионов в виде штрафов и пеней. После этого блогер вышел на связь из зоны проведения СВО и заявил, что уладит все вопросы. В тот же день стало известно, что он погасил все долги, однако его всё равно задержали. 13 апреля Портнягина доставили в подмосковный СК на допрос, пока известно, что он подозревается по двум статьям УК РФ. 15 апреля суд должен избрать меру пресечения блогеру.

Адвокат: Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн
Адвокат: Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн
Наталья Исакова
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