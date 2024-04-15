СК требует отправить блогера Портнягина под домашний арест

Следственный комитет России требуют отправить под домашний арест блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, обвиняемого по двум статьям УК, в частности в неуплате налогов. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство следователя.