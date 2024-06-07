"Пётр бы этого не допустил": Семья Заворотнюк опровергла сообщения о её пребывании в хосписе
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о её пребывании в хосписе
Анастасия Заворотнюк с Петром Чернышёвым. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк никогда не находилась в хосписе. Её муж Пётр Чернышёв не мог этого допустить, заявили родные актрисы в группе актрисы в соцсетях.
"Наша Настя никогда не была в хосписе, Пётр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", — говорится в публикации.
Помимо этого, родственники поблагодарили всех сотрудников клиники, в которой Анастасия проходила лечение. Близкие Заворотнюк отметили, что с помощью этих людей "у неё были эти пять лет".
Как сообщал Life.ru, Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая на 54-м году жизни, известно об этом стало на следующий день. Заслуженная артистка РФ долгое время боролась с агрессивной формой рака мозга. 1 июня в Покровском храме в Москве состоялась церемония прощания с актрисой, которую посетили как поклонники её таланта, так и публичные люди, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певица Лолита, певец Григорий Лепс и другие. Гроб с телом актрисы провожали бурными аплодисментами, её похоронили на Троекуровском кладбище. У Заворотнюк осталось трое детей: 28-летняя дочь Анна и 23-летний сын Майкл от второго мужа — бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а также пятилетняя Мила, которую актриса родила в браке с Петром Чернышёвым.