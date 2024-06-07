"Пётр бы этого не допустил": Семья Заворотнюк опровергла сообщения о её пребывании в хосписе

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк никогда не находилась в хосписе. Её муж Пётр Чернышёв не мог этого допустить, заявили родные актрисы в группе актрисы в соцсетях.

"Наша Настя никогда не была в хосписе, Пётр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", — говорится в публикации.