Мошенники от имени Петра Чернышёва просят деньги у знакомых Анастасии Заворотнюк
Мошенники под видом родных Заворотнюк просят деньги у знакомых актрисы
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв, 2017 год. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Мошенники решили нажиться на трагедии семьи почившей Анастасии Заворотнюк. Как стало известно, неизвестные пишут знакомым актрисы, прося деньги якобы от имени её близких.
Например, аферисты не гнушаются писать от имени вдовца Петра Чернышёва. По словам реальных родных, у него даже нет аккаунта в социальной сети, в которой он "обращается за помощью", и фигурист в принципе не просит никаких денег.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Заслуженная артистка России долгое время боролась с агрессивной формой рака мозга. В первый день лета в Воскресенском храме московского Покровского женского монастыря прошла церемония прощания с актрисой. Отдать дань уважения звезде телесериала "Моя прекрасная няня" приехали многие публичные личности, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, а также тренер Татьяна Тарасова и певица Лолита. Гроб с телом актрисы провожали бурными аплодисментами, её похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с певцом Юрием Шатуновым и актёром Валентином Гафтом.