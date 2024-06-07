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7 июня, 14:00

Кроссворд "Советский курорт": Только 10% живших в СССР смогут отгадать все слова

Вспомните времена, когда о кондиционерах ещё не было и речи, а пляжи были переполнены с самого утра. Эти элементы отдыха создавали особую атмосферу, свойственную только советскому времени. Погрузитесь в наш ностальгический кроссворд и вновь переживите очарование и хаос.

Отличительной чертой той эпохи была спешка ранним утром в поисках места на пляже. Самых шустрых членов семьи отправляли расстилать покрывала или полотенца на берегу. Деревянные топчаны, расставленные на пляже, были ценной находкой. И занять один из них было огромной удачей! И не забудьте про фотографов с обезьянками, предлагавших идеальный снимок на память.

Каждая подсказка вернёт вас во времена, когда летние каникулы были смесью простоты и волнения. Приготовьтесь проверить свои знания и освежить воспоминания о советском лете!

Если вам понравилось это путешествие по переулкам воспоминаний, оживите ностальгию по незабываемым советским лакомствам. Читайте, каким СССР был на вкус: 5 простых, но таких вкусных рецептов советской выпечки.

10 фотографий из СССР, которые до сих пор удивляют иностранцев
10 фотографий из СССР, которые до сих пор удивляют иностранцев
Обложка ©

ТАСС / Валентин Соболев

Александра Иванова
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