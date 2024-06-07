Кроссворд "Советский курорт": Только 10% живших в СССР смогут отгадать все слова

Вспомните времена, когда о кондиционерах ещё не было и речи, а пляжи были переполнены с самого утра. Эти элементы отдыха создавали особую атмосферу, свойственную только советскому времени. Погрузитесь в наш ностальгический кроссворд и вновь переживите очарование и хаос.