10 фотографий из СССР, которые до сих пор удивляют иностранцев
Думаете, Союз вспоминаем только мы с вами? Нет! Даже иностранцы, которые никогда не были ни в СССР, ни в России, часто увлекаются этой великой страной. Вот несколько кадров, которые активно обсуждают за бугром в соцсетях.
"Дети за партами разрушенной школы в Сталинграде. СССР, весна 1943 года", — OnlyNSFWpl.
Фото © Reddit / OnlyNSFWpl
"Русский солдат кормит белых медведей из своего танка, где-то в СССР, около 1950 года", — one_loop.
Фото © Reddit / one_loop
"Белка — одна из двух собак, вернувшихся на Землю после космического полёта, СССР, август 1960 года", — ExploreMoreMysteries.
Фото © Reddit / ExploreMoreMysteries
"Микки Маус в свой первый официальный визит в СССР в 80-е годы", — Manpiron.
Фото © Reddit / Manpiron
"Пистолет для приготовления пельменей, СССР, 1969 год", — Arzamas5.
Фото © Reddit / Arzamas5
"Сергей Крикалёв — российский космонавт, который отправился в космос в 1991 году, незадолго до распада СССР. Он провёл десять месяцев в космосе. Когда вернулся, на месте СССР уже была другая страна", — Nihilist911.
Фото © Reddit / Nihilist911
"Старшеклассники на занятиях по военной подготовке, СССР, около 1970 года", — sreeko1.
Фото © Reddit / sreeko1
"Джейсон Стэтхем замечен в длинной очереди у недавно открывшегося первого McDonald's в СССР. Будущая голливудская звезда приехала в Москву, чтобы участвовать в соревнованиях за национальную сборную Великобритании по прыжкам в воду", — post_scriptor.
Фото © Reddit / post_scriptor
"Снеговик в Пензе, СССР. 1966 год", — spiceprincesszen.
Фото © Reddit / spiceprincesszen
"Контрафактная пластинка с рок-н-роллом, сделанная в Советском Союзе на рентгеновском снимке, поскольку западную музыку нельзя было легально купить в СССР", — GeneReddit123.
Фото © Reddit / GeneReddit123
Reddit / Nihilist911, one_loop