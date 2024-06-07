10 фотографий из СССР, которые до сих пор удивляют иностранцев

"Дети за партами разрушенной школы в Сталинграде. СССР, весна 1943 года", — OnlyNSFWpl.

Фото © Reddit / OnlyNSFWpl

"Русский солдат кормит белых медведей из своего танка, где-то в СССР, около 1950 года", — one_loop.

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"Белка — одна из двух собак, вернувшихся на Землю после космического полёта, СССР, август 1960 года", — ExploreMoreMysteries.

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"Микки Маус в свой первый официальный визит в СССР в 80-е годы", — Manpiron.

Фото © Reddit / Manpiron

"Пистолет для приготовления пельменей, СССР, 1969 год", — Arzamas5.

Фото © Reddit / Arzamas5

"Сергей Крикалёв — российский космонавт, который отправился в космос в 1991 году, незадолго до распада СССР. Он провёл десять месяцев в космосе. Когда вернулся, на месте СССР уже была другая страна", — Nihilist911.

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"Старшеклассники на занятиях по военной подготовке, СССР, около 1970 года", — sreeko1.

Фото © Reddit / sreeko1

"Джейсон Стэтхем замечен в длинной очереди у недавно открывшегося первого McDonald's в СССР. Будущая голливудская звезда приехала в Москву, чтобы участвовать в соревнованиях за национальную сборную Великобритании по прыжкам в воду", — post_scriptor.

Фото © Reddit / post_scriptor

"Снеговик в Пензе, СССР. 1966 год", — spiceprincesszen.

Фото © Reddit / spiceprincesszen

"Контрафактная пластинка с рок-н-роллом, сделанная в Советском Союзе на рентгеновском снимке, поскольку западную музыку нельзя было легально купить в СССР", — GeneReddit123.