Можно выудить штраф: Юрист напомнил о новых правилах рыбалки в 2024 году
Юрист Комсолев: Любительская рыбалка без путёвки запрещена на трёх участках
После корректировки законов о рыболовстве в 2024 году россияне легко могут выудить штраф вместо желанных речных обитателей. Чтобы не нарваться на проблемы при занятии любимым делом, важно знать о разрешённых местах для ловли и допустимых снастях, поделился с 360.ru юрист Владимир Комсолев.
Эксперт предупредил, что любительская рыбалка категорически запрещена на территории, находящейся в собственности Минобороны. То же правило справедливо для любого охраняемого участка. Забыть придётся и о водоёмах для прудовой аквакультуры, владельцами которых значатся государство или местная администрация. Для посещения некоторых мест пригодится путёвка.
"Рыболовный участок сформирован в Дальневосточном, Северном или Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Там любительское рыболовство разрешено при наличии путёвки", — уточнил юрист.
Удить рыбу с этого года разрешено с помощью поплавковой или донной удочек, фидера, спиннинга, на живца, мормышку либо на бомбарду. Лишь весной последние четыре снасти становятся запрещёнными. Игнорирование этих правил грозит большими штрафами, предупредил Комсолев. Их размер может достигать 300 тысяч рублей.
Напомним, что весной этого года накрывшая Курганскую область стихия исполнила желание каждого рыбака. Из-за рекордных паводков жители региона смогли ловить рыбу прямо в огородах собственных домов.
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