Можно выудить штраф: Юрист напомнил о новых правилах рыбалки в 2024 году

После корректировки законов о рыболовстве в 2024 году россияне легко могут выудить штраф вместо желанных речных обитателей. Чтобы не нарваться на проблемы при занятии любимым делом, важно знать о разрешённых местах для ловли и допустимых снастях, поделился с 360.ru юрист Владимир Комсолев.

Эксперт предупредил, что любительская рыбалка категорически запрещена на территории, находящейся в собственности Минобороны. То же правило справедливо для любого охраняемого участка. Забыть придётся и о водоёмах для прудовой аквакультуры, владельцами которых значатся государство или местная администрация. Для посещения некоторых мест пригодится путёвка.

"Рыболовный участок сформирован в Дальневосточном, Северном или Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Там любительское рыболовство разрешено при наличии путёвки", — уточнил юрист.