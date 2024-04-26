"Даже щучку поймали": Жители Курганской области после паводка ловят рыбу прямо в огородах
Жители затопленных территорий под Курганом ловят рыбу прямо в огородах
Жители пострадавшего из-за паводка Звериноголовского округа Курганской области начали рыбачить прямо на своих огородах. Как рассказали рыбаки, клёв есть — удалось даже щучку поймать.
Жители затопленных сёл под Курганом ловят рыбу прямо в огородах. Видео © VK / Ura.ru
"Ловится в основном ротан, карась, ну и щучку поймали небольшую. Почти ведро наловили — на два дня хватит. Можем ухи сварить, можем пожарить", — поделился один из местных рыбаков в беседе с Ura.ru.
Вместе с тем жители рассказали, что уже слышали истории о том, что в Курганскую область идёт "новая рыба" из Казахстана. Однако, по словам рыбаков, пока им не удалось поймать форель или другие редкие виды, которые могли бы попасть из-за паводка в российский регион.
Напомним, в ряде регионов России бушуют сезонные паводки. Например, в Курганской области из-за разгула стихии эвакуировали более 15 тысяч человек. В административном центре региона вода пошла на спад, однако, как предупреждают власти, это не повод расслабляться. Уровень воды в Тоболе упал почти до девяти метров.
Кадр из видео VK / Ura.ru