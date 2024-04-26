"Даже щучку поймали": Жители Курганской области после паводка ловят рыбу прямо в огородах

"Ловится в основном ротан, карась, ну и щучку поймали небольшую. Почти ведро наловили — на два дня хватит. Можем ухи сварить, можем пожарить", — поделился один из местных рыбаков в беседе с Ura.ru.

Вместе с тем жители рассказали, что уже слышали истории о том, что в Курганскую область идёт "новая рыба" из Казахстана. Однако, по словам рыбаков, пока им не удалось поймать форель или другие редкие виды, которые могли бы попасть из-за паводка в российский регион.