В ближайшей перспективе Россия может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией. Как заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко, этот вопрос уже прорабатывается.

"Прорабатывается вопрос в ближайшей перспективе возобновить авиасообщение с Индонезией, Саудовской Аравией и Республикой Корея", — приводит ТАСС слова вице-премьера.

В то же время, по словам высокопоставленного чиновника, российские авиаперевозчики планируют рейсы в Иорданию и Кувейт, а всего на сегодняшний день Россия имеет прямое международное сообщение с 38 государствами. Он подчеркнул, что постоянно ведётся работа по расширению туристических направлений для россиян.

Чернышенко также заявил, что за счёт программы продвижения отдыха в РФ на зарубежных рынках, упрощения визовых требований, создания персонализированного турпродукта и качественной инфраструктуры планируется реализовать поручение российского лидера Владимира Путина, которое касается увеличения к 2030 году экспорта туристических услуг. Также зампред кабинета министров отметил, что путешествия в РФ становятся модным трендом на Ближнем Востоке.