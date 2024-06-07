В "Аэрофлоте" заявили об отсутствии ограничений для полётов "Победы" за рубеж

У авиакомпании "Победа" после введения в отношении неё американских санкций нет никаких ограничений для выполнения международных полётов. С соответствующим заявлением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил генеральный директор и председатель правления ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Никаких сейчас ограничений для продолжения выполнения международных полётов авиакомпании "Победа" нет", — приводит ТАСС слова Александровского.

Он также подчеркнул, что летом текущего года лоукостер планирует выполнить все заявленные направления. Также гендиректор "Аэрофлота" отметил, что уже сформирована программа зимнего расписания, а билеты выставлены на продажу.