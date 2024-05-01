США расширили список антироссийских санкций, включив в него авиакомпанию "Победа" и РХБЗ

Вашингтон в среду, 1 мая, ввёл новые антироссийские санкции. На этот раз под ограничения подпали 29 физических лиц и 250 организаций, в числе которых авиакомпания "Победа", казанский завод "Электроприбор", автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон", АО "Рау Фарм", компании группы "Сибантрацит", Ярославский моторный завод и другие.

Также американский Минфин ввёл рестрикции в отношении 16 морских судов и Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны России. Кроме того, в санкционный список вошли граждане третьих стран, которых Вашингтон считает причастными к российскому ВПК. В их числе Азербайджан и Белоруссия. Под новое расширение рестрикций подпали также китайские и турецкие компании.