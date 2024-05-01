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1 мая, 00:24

Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России

Сенат США вслед за Палатой представителей единогласно поддержал законопроект, предусматривающий запрет на закупку обогащённого урана у России. Голосование по инициативе состоялось 30 апреля.

Теперь документ отправится на стол к президенту Соединённых Штатов Джозефу Байдену. Ожидается, что американский лидер подпишет законопроект, так как ранее Белый дом заявлял о поддержке инициативы. Впрочем, даже в случае утверждения запрета главой государства власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года. Об этом говорится в тексте нормативного акта.

США вновь попробуют добиться запрета импорта обогащённого урана из РФ
США вновь попробуют добиться запрета импорта обогащённого урана из РФ

Напомним, что в прошлом году США стали рекордсменами по импорту российского урана, заплатив за радиоактивное вещество 1,2 миллиарда долларов. Самостоятельно же в стране смогли обогатить лишь 90 килограммов металла, заявлял ранее Джо Байден.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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