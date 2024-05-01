Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России

Теперь документ отправится на стол к президенту Соединённых Штатов Джозефу Байдену. Ожидается, что американский лидер подпишет законопроект, так как ранее Белый дом заявлял о поддержке инициативы. Впрочем, даже в случае утверждения запрета главой государства власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года. Об этом говорится в тексте нормативного акта.