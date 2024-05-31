С Казахстана сняли все ограничения на полёты в страны Евросоюза

Комитет по безопасности полётов Еврокомиссии снял с Казахстана все ограничения на авиарейсы в государства ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.

Как утверждается, 15 мая состоялось заседание вышеуказанного Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран Евросоюза. На нём также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, связанных с безопасностью полётов.

"Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами – членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полётов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полёты в страны Евросоюза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такому решению предшествовала длительная работа по обеспечению безопасности полётов, лицензирования персонала и системы сертификации.