С Казахстана сняли все ограничения на полёты в страны Евросоюза
С Казахстана сняли все ограничения на полёты в страны ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert
Комитет по безопасности полётов Еврокомиссии снял с Казахстана все ограничения на авиарейсы в государства ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.
Как утверждается, 15 мая состоялось заседание вышеуказанного Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран Евросоюза. На нём также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, связанных с безопасностью полётов.
"Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами – членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полётов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полёты в страны Евросоюза", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такому решению предшествовала длительная работа по обеспечению безопасности полётов, лицензирования персонала и системы сертификации.
Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения из-за атак украинских беспилотников. На данный момент ограничения сняты, движение самолётов восстановлено.