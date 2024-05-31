Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 07:29

С Казахстана сняли все ограничения на полёты в страны Евросоюза

С Казахстана сняли все ограничения на полёты в страны ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

С Казахстана сняли все ограничения на полёты в страны ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

Комитет по безопасности полётов Еврокомиссии снял с Казахстана все ограничения на авиарейсы в государства ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.

Как утверждается, 15 мая состоялось заседание вышеуказанного Комитета ЕК с участием представителей авиационных властей 27 стран Евросоюза. На нём также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, связанных с безопасностью полётов.

"Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами – членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полётов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полёты в страны Евросоюза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такому решению предшествовала длительная работа по обеспечению безопасности полётов, лицензирования персонала и системы сертификации.

Истребитель МиГ-29 начал разваливаться в небе над Польшей, бензобак упал на жилые дома
Истребитель МиГ-29 начал разваливаться в небе над Польшей, бензобак упал на жилые дома

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения из-за атак украинских беспилотников. На данный момент ограничения сняты, движение самолётов восстановлено.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Казахстан
  • ЕС
  • Авиаперелеты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров