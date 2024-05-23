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23 мая, 07:59

Истребитель МиГ-29 начал разваливаться в небе над Польшей, бензобак упал на жилые дома

В Польше у МиГ-29 отвалился топливный бак во время учебного полёта

У польского истребителя МиГ-29, выполнявшего учебный полёт, отвалился топливный бак. Это произошло над жилыми домами, но последствий удалось избежать, сообщили в Главном командовании ВС Польши.

"Авиационное происшествие. В среду, 22 мая 2024 года, в районе Курово-Браневске самолёт МиГ-29 потерял топливный бак. Никто не пострадал. Обстоятельства и причины инцидента будут объяснены Комитету по расследованию национальных авиационных происшествий", — сказано в публикации ведомства в социальной сети X.

Судя по информации из открытых источников, истребитель числится за 22-й базой тактической авиации в городе Мальборке. К ней также приписаны ещё несколько единиц этих самолётов.

В 2023 году на службе в ВВС Польши находились 22 МиГ-29. Впоследствии часть из них передали ВСУ.

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Схожие инциденты происходят повсеместно, а не только в Польше. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в начале года вертолёт ВМС США MH-60R Seahawk упал в залив Сан-Диего, выполняя учебный полёт. Экипажу повезло: никто из них не получил смертельных ранений, всю команду в полном составе вывезли на берег, где им провели медосмотр и оказали медицинскую помощь.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Adam Warzawa

Юрий Лысенко
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