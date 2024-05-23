Истребитель МиГ-29 начал разваливаться в небе над Польшей, бензобак упал на жилые дома

У польского истребителя МиГ-29, выполнявшего учебный полёт, отвалился топливный бак. Это произошло над жилыми домами, но последствий удалось избежать, сообщили в Главном командовании ВС Польши.

"Авиационное происшествие. В среду, 22 мая 2024 года, в районе Курово-Браневске самолёт МиГ-29 потерял топливный бак. Никто не пострадал. Обстоятельства и причины инцидента будут объяснены Комитету по расследованию национальных авиационных происшествий", — сказано в публикации ведомства в социальной сети X.

Судя по информации из открытых источников, истребитель числится за 22-й базой тактической авиации в городе Мальборке. К ней также приписаны ещё несколько единиц этих самолётов.

В 2023 году на службе в ВВС Польши находились 22 МиГ-29. Впоследствии часть из них передали ВСУ.