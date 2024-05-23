Польша изучает возможность уничтожения российских ракет над Украиной своей ПВО

Польские власти изучают возможность использования систем противовоздушной обороны страны для защиты соседней Украины от российских ракетных атак. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел республики.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет", — подчеркнул в интервью СМИ официальный представитель ведомства Павел Вронский.