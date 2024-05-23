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Регион
22 мая, 23:00

Польша изучает возможность уничтожения российских ракет над Украиной своей ПВО

Польские власти изучают возможность использования систем противовоздушной обороны страны для защиты соседней Украины от российских ракетных атак. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел республики.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет", — подчеркнул в интервью СМИ официальный представитель ведомства Павел Вронский.

По словам дипломата, Польша совершенно точно не станет перемещать свои системы ПВО на Украину. Зенитные комплексы при любом решении Варшавы останутся на территории страны.

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Ранее идею сбивать российские ракеты с территории стран НАТО на фоне многочисленных просьб Владимира Зеленского поддержали и некоторые депутаты Бундестага. Однако в этом случае Германии будет угрожать нешуточная опасность.

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Flickr / Sztab Generalny Wojska Polskiego

Илья Пушкарев
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