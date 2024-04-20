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20 апреля, 05:10

НАТО предложили сбивать российские ракеты над Украиной из Польши

Экс-чиновник Бундесвера Ланге предложил сбивать российские ракеты из Польши

Североатлантическому альянсу предложили сбивать российские ракеты из Польши. В частности, такой выход для Запада рекомендовал научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в беседе с изданием Tagesschau. По его словам, поддержка Западом Украины остро нуждается в изменении стратегии.

"Союзники должны использовать многочисленные системы Patriot на восточных границах НАТО, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в их пределах досягаемости", отметил Ланге.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже предлагал странам делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. Он также намекнул, что в Европе есть более ста систем ПВО Patriot, поэтому можно "не жадничать" и поделиться с Киевом. Вскоре после этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности выкупить системы ПВО Patriot для Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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