НАТО предложили сбивать российские ракеты над Украиной из Польши

Североатлантическому альянсу предложили сбивать российские ракеты из Польши. В частности, такой выход для Запада рекомендовал научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в беседе с изданием Tagesschau. По его словам, поддержка Западом Украины остро нуждается в изменении стратегии.