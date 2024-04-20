НАТО предложили сбивать российские ракеты над Украиной из Польши
Экс-чиновник Бундесвера Ланге предложил сбивать российские ракеты из Польши
Североатлантическому альянсу предложили сбивать российские ракеты из Польши. В частности, такой выход для Запада рекомендовал научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в беседе с изданием Tagesschau. По его словам, поддержка Западом Украины остро нуждается в изменении стратегии.
"Союзники должны использовать многочисленные системы Patriot на восточных границах НАТО, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в их пределах досягаемости", — отметил Ланге.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже предлагал странам делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. Он также намекнул, что в Европе есть более ста систем ПВО Patriot, поэтому можно "не жадничать" и поделиться с Киевом. Вскоре после этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности выкупить системы ПВО Patriot для Незалежной.
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