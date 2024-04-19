Генсек НАТО счёл законными удары Украины по "целям в глубине России"
Столтенберг: НАТО готово предоставить Киеву новые системы ПВО
Министры обороны стран НАТО заявили о готовности в ближайшее время поставить Украине новые системы ПВО, а также обсудили вопрос о предоставлении Украине высокоточных систем дальнего радиуса действия. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета Украина – НАТО.
"Мы провели инвентаризацию имеющихся систем ПВО и пришли к выводу, что мы сможем передать часть из них Украине. Я жду объявлений от стран НАТО о передаче новых систем Patriot. Но также мы должны поставить запчасти и ракеты для имеющихся у Украины систем", — сказал он.
Также, по его словам, на заседании обсуждалось предоставление ВСУ высокоточных систем дальнего радиуса действия и снарядов калибра 155 мм. Столтенберг добавил, что НАТО считает законными удары Украины "по военным целям в глубине территории России". Также он считает, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже предлагал странам делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. Он также намекнул, что в Европе есть более ста систем ПВО Patriot, поэтому можно "не жадничать" и поделиться с Киевом.
TASS / AP / Johanna Geron