Заговорили откровенно: В НАТО ещё раз разрушили главную мечту Киева

К саммиту в Вашингтоне, который пройдёт в июле этого года, не появится условий для приглашения Украины в НАТО. С таким заявлением выступил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

"Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", — сказал он.