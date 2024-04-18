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18 апреля, 19:48

Заговорили откровенно: В НАТО ещё раз разрушили главную мечту Киева

Замгенсека НАТО Джоанэ: Украину не пригласят в альянс к саммиту в Вашингтоне

К саммиту в Вашингтоне, который пройдёт в июле этого года, не появится условий для приглашения Украины в НАТО. С таким заявлением выступил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

"Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", — сказал он.

В Госдепе назвали условие, при котором Украину могут принять в НАТО
В Госдепе назвали условие, при котором Украину могут принять в НАТО

Напомним, Незалежная подала заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, однако до сих пор не в составе альянса. Москва в свою очередь требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус. В Госдепартаменте США заявили, что вопрос принятия в организацию Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Госсекретарь Энтони Блинкен уверен, что Украина станет членом НАТО, но нужен ясный план. Американский профессор считает, что слова главы Госдепа ускоряют разрушение киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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