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8 апреля, 19:05

В Госдепе назвали условие, при котором Украину могут принять в НАТО

Госдеп: Украину могут принять в НАТО, только когда закончится конфликт

Украину могут принять в НАТО, только когда закончится нынешний конфликт. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время регулярного брифинга.

"В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперёд по окончании конфликта", — подчеркнул Миллер, подразумевая вступление Украины в НАТО.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит пообещала Киеву "конкретный результат" от саммита в Вашингтоне, который состоится в июне. При этом подробности она раскрывать не стала.

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На Украине заявили, что не настаивают на немедленном вступлении в НАТО

Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США в свою очередь заявил, что вопрос вступления Незалежной не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Отложить процесс принятия Украины в альянс ещё на четыре года может возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но для этого необходимо выработать хорошую и ясную дорожную карту. В США отметили, что слова главы Госдепа ускоряют разрушение Украины.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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