В Госдепе назвали условие, при котором Украину могут принять в НАТО

Украину могут принять в НАТО, только когда закончится нынешний конфликт. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время регулярного брифинга.

"В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперёд по окончании конфликта", — подчеркнул Миллер, подразумевая вступление Украины в НАТО.