В США пообещали Киеву "конкретный результат" после летнего саммита НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит пообещала Киеву "конкретный результат" от саммита в Вашингтоне, который состоится в июне. С таким заявлением она выступила в ходе конференции в Вашингтоне по случаю 75-летия Североатлантического альянса.

"У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путём углубления работы НАТО с украинцами", — сказала Смит.

По её словам, к усилению работы с альянсом относятся вопросы модернизации, предоставления дополнительных ресурсов для украинской стороны, а также "институционализация некоторой двусторонней поддержки".