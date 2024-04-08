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8 апреля, 15:31

В США пообещали Киеву "конкретный результат" после летнего саммита НАТО

Постпред США: Киев получит конкретный результат после саммита НАТО в июне

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит пообещала Киеву "конкретный результат" от саммита в Вашингтоне, который состоится в июне. С таким заявлением она выступила в ходе конференции в Вашингтоне по случаю 75-летия Североатлантического альянса.

"У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путём углубления работы НАТО с украинцами", — сказала Смит.

По её словам, к усилению работы с альянсом относятся вопросы модернизации, предоставления дополнительных ресурсов для украинской стороны, а также "институционализация некоторой двусторонней поддержки".

Кстати, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал Украине членство в альянсе, однако, когда это произойдёт, он говорить не стал. Вместе с тем политик признал, что текущая ситуация на поле боя "очень сложная" для ВСУ, в связи с чем, по его словам, Киеву необходимо оказать дополнительную помощь.

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Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. А Госдепартамент США заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на четыре года. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но для этого необходимо выработать хорошую и ясную дорожную карту. Тем временем депутаты Рады предложили зарезервировать за Киевом место в блоке до конца конфликта с РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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