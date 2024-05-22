Зеленский вновь призвал НАТО пойти на безумный шаг в отношении России
Зеленский призвал НАТО сбивать самолёты и ракеты России над Украиной
НАТО должно сбивать военные самолёты и ракеты России над украинской территорией. С таким призывом к Североатлантическому альянсу обратился лидер киевского режима Владимир Зеленский.
"Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах", — заявил бывший комик в интервью изданию The New York Times.
Политик предлагает странам блока бить по российским самолётам и ракетам с собственной территории. По каким-то причинам он полагает, что это не может привести к эскалации и втянуть членов НАТО в полномасштабную войну против Российской Федерации.
Это уже не первый раз, когда Зеленский через западную прессу пытается добиться от партнёров помощи в защите Незалежной от воздушных атак. Ранее он заявил, что Киев готов официально подписать документы, которые освободят страны НАТО, сбившие над украинской территорией ракеты ВС РФ, от любой ответственности за причинённый взрывом или падением ущерб. Впрочем, ответ, который лидер киевского режима раз за разом слышит на подобные просьбы, не меняется: союзники отказываются, опасаясь эскалации конфликта.
ТАСС / photothek / АА / Thomas Trutschel