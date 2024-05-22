НАТО должно сбивать военные самолёты и ракеты России над украинской территорией. С таким призывом к Североатлантическому альянсу обратился лидер киевского режима Владимир Зеленский.

"Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах", — заявил бывший комик в интервью изданию The New York Times.

Политик предлагает странам блока бить по российским самолётам и ракетам с собственной территории. По каким-то причинам он полагает, что это не может привести к эскалации и втянуть членов НАТО в полномасштабную войну против Российской Федерации.