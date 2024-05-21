Киев готов подписать бумаги о том, что если страна НАТО собьёт российскую ракету над Украиной, то она не будет нести ответственности за ущерб, причинённый падением или взрывом. Об этом заявил в интервью Reuters утративший свою легитимность ещё 20 мая Владимир Зеленский.

"Я уже передал сигнал и польской стороне, и другим странам, и США, я лично лидерам этих стран всё сказал. Они не будут нести в этом случае ответственности", — рассказал политик.