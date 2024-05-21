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Регион
21 мая, 14:32

Зеленский призвал НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, "забив" на ущерб мирным городам

Зеленский: НАТО не будет нести ответственности за уничтожение ракет над Украиной

Киев готов подписать бумаги о том, что если страна НАТО собьёт российскую ракету над Украиной, то она не будет нести ответственности за ущерб, причинённый падением или взрывом. Об этом заявил в интервью Reuters утративший свою легитимность ещё 20 мая Владимир Зеленский.

Зеленский теперь никто. 20 мая у него истекли полномочия президента Украины
Зеленский теперь никто. 20 мая у него истекли полномочия президента Украины

"Я уже передал сигнал и польской стороне, и другим странам, и США, я лично лидерам этих стран всё сказал. Они не будут нести в этом случае ответственности", рассказал политик.

В ответ, по словам Зеленского, он слышит фразу, которая "на всех языках звучит одинаково" — партнёры отказываются, потому что "боятся эскалации".

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Напомним, ранее Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России. При этом буквально накануне глава Пентагона Ллойд Остин подчёркивал, что США не хотят, чтобы ВСУ расширяли область применения американского оружия и били по РФ.

Обложка ©

Пресс-служба президента Украины

Марина Калегина
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