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Регион
20 мая, 07:12

В Германии призвали уничтожать российские ракеты с территорий стран НАТО

FAZ: Уничтожение российских ракет силами НАТО не приведёт к войне с РФ

Система ПВО Patriot в Германии. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Bernd Wüstneck

Система ПВО Patriot в Германии. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Bernd Wüstneck

Уничтожение российских ракет над Украиной силами стран НАТО не приведёт к военному столкновению с РФ, считает автор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер. По его мнению, раз западные "зенитки" не будут вредить нашим военнослужащим, то и войне, видимо, не бывать.

"Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата... [Это] всего лишь нанесёт материальный ущерб", — утверждает он.

Шуллер добавил, что это не приведёт к эскалации отношений между НАТО и Россией, а лишь позволит Украине высвободить системы ПВО, находящиеся на западной Украине, и направить их в Киев и Харьков.

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Напомним, сразу несколько депутатов Бундестага высказались за уничтожение российских ракет, запускаемых по целям на Украине, с территорий сопредельных стран НАТО. Они считают, что это поможет снять лишнюю нагрузку с противовоздушной обороны Незалежной. Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал такие разговоры безответственными и крайне опасными, отметив, что это нарушит принцип невмешательства Берлина в вооружённый конфликт.

Матвей Константинов
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