Уничтожение российских ракет над Украиной силами стран НАТО не приведёт к военному столкновению с РФ, считает автор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер. По его мнению, раз западные "зенитки" не будут вредить нашим военнослужащим, то и войне, видимо, не бывать.

"Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата... [Это] всего лишь нанесёт материальный ущерб", — утверждает он.

Шуллер добавил, что это не приведёт к эскалации отношений между НАТО и Россией, а лишь позволит Украине высвободить системы ПВО, находящиеся на западной Украине, и направить их в Киев и Харьков.