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12 мая, 04:46

Немецкие депутаты согласились сбивать российские ракеты

FAZ: Депутаты Бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты из стран НАТО

Сразу несколько депутатов немецкого парламента положительно высказались в отношении идеи защищать Украину от российских ракет, задействуя системы ПВО с территории соседних стран НАТО. Деталями обсуждения этого вопроса на прошедшем заседании Бундестага поделилась газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Внедрение такой практики позволит снять нагрузку с украинских систем противовоздушной обороны, и они получат возможность сконцентрироваться на защите фронта, считает оппозиционер из Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. Его поддержали два депутата от партии "Союз 90 / Зелёные" — Агнешка Брюггер и Антон Хофрайтер.

"В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии", — допустил последний.

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Автором описанной инициативы стал научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. По словам экс-чиновника Бундесвера, только внешним прикрытием союзники Украины смогут защитить страну от ударов.

Обложка ©

Unsplash / Gregor Samimi

Илья Пушкарев
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