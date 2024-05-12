Немецкие депутаты согласились сбивать российские ракеты
FAZ: Депутаты Бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты из стран НАТО
Сразу несколько депутатов немецкого парламента положительно высказались в отношении идеи защищать Украину от российских ракет, задействуя системы ПВО с территории соседних стран НАТО. Деталями обсуждения этого вопроса на прошедшем заседании Бундестага поделилась газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Внедрение такой практики позволит снять нагрузку с украинских систем противовоздушной обороны, и они получат возможность сконцентрироваться на защите фронта, считает оппозиционер из Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. Его поддержали два депутата от партии "Союз 90 / Зелёные" — Агнешка Брюггер и Антон Хофрайтер.
"В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии", — допустил последний.
Автором описанной инициативы стал научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. По словам экс-чиновника Бундесвера, только внешним прикрытием союзники Украины смогут защитить страну от ударов.
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