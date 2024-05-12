Немецкие депутаты согласились сбивать российские ракеты

Сразу несколько депутатов немецкого парламента положительно высказались в отношении идеи защищать Украину от российских ракет, задействуя системы ПВО с территории соседних стран НАТО. Деталями обсуждения этого вопроса на прошедшем заседании Бундестага поделилась газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Внедрение такой практики позволит снять нагрузку с украинских систем противовоздушной обороны, и они получат возможность сконцентрироваться на защите фронта, считает оппозиционер из Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. Его поддержали два депутата от партии "Союз 90 / Зелёные" — Агнешка Брюггер и Антон Хофрайтер.

"В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии", — допустил последний.