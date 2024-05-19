В Германии предупредили о страшных последствиях использования оружия США для ударов по России
Focus: Удар американским оружием по России грозит непредсказуемыми последствиями
Запуск ракеты американской системы ATACMS в Южной Корее. Обложка © ТАСС / Zuma
Использование Украиной американского оружия для ударов по территории России грозит сильнейшим обострением между РФ и НАТО, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта. По его словам, последствия будут непредсказуемыми.
"Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.
Указывается, что причиной такого запроса украинской стороны является критическая ситуация на поле боя.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Украина запросила у США разрешение на использование поставленного оружия по территории России. По словам бригадного генерала ВВС Франции Брюно Клермона, причиной этого является катастрофическая ситуация для ВСУ в Харьковской области.