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19 мая, 13:34

В Германии предупредили о страшных последствиях использования оружия США для ударов по России

Focus: Удар американским оружием по России грозит непредсказуемыми последствиями

Запуск ракеты американской системы ATACMS в Южной Корее. Обложка © ТАСС / Zuma

Запуск ракеты американской системы ATACMS в Южной Корее. Обложка © ТАСС / Zuma

Использование Украиной американского оружия для ударов по территории России грозит сильнейшим обострением между РФ и НАТО, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта. По его словам, последствия будут непредсказуемыми.

"Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.

Указывается, что причиной такого запроса украинской стороны является критическая ситуация на поле боя.

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Напомним, по данным The Wall Street Journal, Украина запросила у США разрешение на использование поставленного оружия по территории России. По словам бригадного генерала ВВС Франции Брюно Клермона, причиной этого является катастрофическая ситуация для ВСУ в Харьковской области.

Матвей Константинов
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