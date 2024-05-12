В Германии осудили идею сбивать российские ракеты натовской ПВО

Предложение немецких парламентариев использовать ПВО НАТО для отражения российских авиаударов над Украиной безответственно и очень опасно. Об этом газете Tagesspiegel заявил глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених.

"Желание защитить воздушное пространство Украины посредством развёртывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными", — пояснил Мютцених.

Парламентарий отметил, что такие мысли — это игра с огнём, ведь, по его мнению, именно этого и хочет президент России Владимир Путин.