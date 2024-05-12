В Германии осудили идею сбивать российские ракеты натовской ПВО
Депутат Мютцених: Идея сбивать ракеты РФ силами НАТО — опасна и безответственна
Предложение немецких парламентариев использовать ПВО НАТО для отражения российских авиаударов над Украиной безответственно и очень опасно. Об этом газете Tagesspiegel заявил глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених.
"Желание защитить воздушное пространство Украины посредством развёртывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными", — пояснил Мютцених.
Парламентарий отметил, что такие мысли — это игра с огнём, ведь, по его мнению, именно этого и хочет президент России Владимир Путин.
Напомним, несколько депутатов немецкого парламента высказались за то, чтобы защищать Украину от авиаударов со стороны РФ при помощи систем ПВО с территории рядом находящихся стран НАТО. Внедрение такой практики позволит снять нагрузку с украинских систем противовоздушной обороны, уверены в Берлине.
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