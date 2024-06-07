Фэншуй запрещает: Даже и не думайте ставить эти 5 предметов к себе на рабочий стол

Вы когда-нибудь задумывались, почему в рабочее время всё идёт не так, как хотелось бы? Возможно, проблема кроется в элементах декора, заботливо принесённых вами из дома или купленных специально в офис. Давайте разберёмся, как фэншуй поможет улучшить атмосферу на рабочем месте и повысить вашу продуктивность.

Маятники и их влияние

Что нельзя держать на рабочем столе по учению фэншуй и почему. Фото © Freepik / 8photo

Если у вас фиксированная зарплата, избегайте маятников. Они могут привести к увеличению объёма работы без соответствующего роста доходов. Однако для тех, кто работает на сдельной оплате, маятник может стать помощником в увеличении дохода.

Синее офисное кресло

Предметы, которые энергетически мешают вам на работе. Фото © Freepik

Цвет вашего офисного кресла тоже имеет значение. Синий связан с элементом воды и может привести к утечке кадров. Часто сотрудники, сидящие на синих креслах, быстро уходят или их увольняют. Лучше выбрать кресло нейтрального цвета, чтобы избежать неприятностей.

Агрессивные статуэтки

Главные правила фэншуй для офиса: каким предметам не место на рабочем столе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stasB

По словам экспертов по фэншуй, агрессивные статуэтки могут стать причиной проблем на работе. Такие предметы излучают негативную энергию и в силах привлекать неудачи. Поэтому уберите все агрессивные фигурки подальше от рабочего места.

Слоны с опущенным хоботом и монеты

Фэншуй: что убрать с рабочего места, чтобы не прогореть и не уволиться раньше времени. Фото © Freepik

Фигурка животного с опущенным хоботом не принесёт удачи. Такой слон символизирует неудачи и спад в делах. Убедитесь, что хобот направлен исключительно вверх. Также даже не думайте держать на рабочем столе монеты. Они могут символизировать замедление роста и привлечение финансовых трудностей. Лучше заменить их на что-то более позитивное.

Предметы с иероглифами

Как улучшить работу с помощью фэншуй и привлечь богатство. Фото © Freepik

Будьте осторожны с предметами, на которых изображены иероглифы. Если вы не знаете их точного значения, лучше не держать их на столе на работе. Порой под видом иероглифа "богатство" может скрываться иероглиф, означающий "бедность". Такие ошибки могут привлечь негативную энергию.