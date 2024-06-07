Как преодолеть семейное выгорание и сохранить отношения: советы психолога

Частые конфликты, неудовлетворенность жизнью, постоянное недовольство близким человеком, дискомфорт от совместного пребывания на одной территории являются признаками семейного выгорания. Как его пережить и почему во время него не стоит разъезжаться, в интервью радио Sputnik рассказал психолог Андрей Клеверин.

Специалист рассказал, что когда люди долгое время живут вместе, они начинают возлагать на близкого человека различные ожидания, в том числе проявления заботы, ласки и любви. Когда эти ожидания неизбежно не оправдываются, то в паре начинаются ссоры и конфликты. По словам эксперта, накопленная усталость от подобных переживаний и неоправдавшихся надежд сродни выгоранию.

Такие проблемы в семейных отношениях часто вызывает неумение людей договариваться друг с другом и поднимать эти проблемы во время разговора. Собеседник подчеркнул, что проблемы бывают во всех отношениях, однако в этом случае не стоит доводить до "зависшего" недовольства.

"Одно дело, если вы смогли спокойно обсудить ситуацию, найти рациональный выход, и осадка не осталось. А если этого не происходит, значит, вы недостаточно умеете договариваться", — заявил Клеверин, посоветовав в случае подобных проблем обратиться к семейному психологу.

Помимо этого, он рассказал, что ни в коем случае не стоит разъезжаться, потому что к неудовлетворённости приводит недосказанность или неправильные модели взаимодействия. В этом случае эти модели нужно проговаривать, договариваться и менять форму общения.

"Здесь разъезд может на время снизить накал, но через некоторое время, когда вы съедетесь снова, он вернётся", — заключил Клеверин.