Как преодолеть семейное выгорание и сохранить отношения: советы психолога
Психолог Клеверин заявил, что разъезжаться при семейном выгорании не стоит
Частые конфликты, неудовлетворенность жизнью, постоянное недовольство близким человеком, дискомфорт от совместного пребывания на одной территории являются признаками семейного выгорания. Как его пережить и почему во время него не стоит разъезжаться, в интервью радио Sputnik рассказал психолог Андрей Клеверин.
Специалист рассказал, что когда люди долгое время живут вместе, они начинают возлагать на близкого человека различные ожидания, в том числе проявления заботы, ласки и любви. Когда эти ожидания неизбежно не оправдываются, то в паре начинаются ссоры и конфликты. По словам эксперта, накопленная усталость от подобных переживаний и неоправдавшихся надежд сродни выгоранию.
Такие проблемы в семейных отношениях часто вызывает неумение людей договариваться друг с другом и поднимать эти проблемы во время разговора. Собеседник подчеркнул, что проблемы бывают во всех отношениях, однако в этом случае не стоит доводить до "зависшего" недовольства.
"Одно дело, если вы смогли спокойно обсудить ситуацию, найти рациональный выход, и осадка не осталось. А если этого не происходит, значит, вы недостаточно умеете договариваться", — заявил Клеверин, посоветовав в случае подобных проблем обратиться к семейному психологу.
Помимо этого, он рассказал, что ни в коем случае не стоит разъезжаться, потому что к неудовлетворённости приводит недосказанность или неправильные модели взаимодействия. В этом случае эти модели нужно проговаривать, договариваться и менять форму общения.
"Здесь разъезд может на время снизить накал, но через некоторое время, когда вы съедетесь снова, он вернётся", — заключил Клеверин.
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