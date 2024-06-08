5 главных разлучниц страны: что стало с их браками Как-то так получается, что самые знаменитые угонщицы чужих мужчин не могут построить с ними счастья. Да и с другими тоже не могут. 7 июня, 21:35 Анна Седокова, Ольга Бузова, Кристина Асмус. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Ольга Зиновская, Артем Геодакян, Вячеслав Прокофьев

Возврат шайбы: Пелагея

Клеймо разлучницы певица Пелагея получила после того, как стало известно о её романе с хоккеистом Иваном Телегиным. Спортсмен растил сына, которого ему родила танцовщица Евгения Ноур, узнавшая о том, что её муж встречается с наставницей шоу "Голос", из СМИ. Ради Телегина Пелагея ушла из "Голоса" и приостановила певческую карьеру. В 2017 году она родила дочь, но вскоре брак развалился. Считается, что причиной стала измена Ивана. Развод был оформлен в 2020 году, а уже через год хоккеист женился на Марии Гончар, которую считали дочерью миллионера, но позже выяснилось, что девушка сама выстроила вполне успешный туристический бизнес.

Иван Телегин и Пелагея. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itelegin07

Подробности бракоразводного процесса Полина и Иван не раскрывали ради ребёнка, но певица не могла утаить, что ей разрыв дался тяжело. Сейчас она занята восстановлением своих позиций в шоу-бизнесе и не торопится выходить замуж в третий раз. До Телегина мужем Пелагеи был телевизионный режиссёр Дмитрий Ефимович.

Спасибо за ребёнка: Анастасия Решетова

Никогда не становитесь на пути у еврейских мам, гласит народная мудрость, к которой не прислушалась Анастасия Решетова. С мамой Тимати Симоной Яковлевной у Насти отношения не сложились. Они не конфликтовали открыто, но публично показывали недовольство друг другом. О том, что Решетова "угнала" рэпера у Алёны Шишковой, когда та была на сносях, в семье Юнусовых не говорят: Тимур — взрослый мужчина, сам принимает решения и сам несёт за них ответственность.

Анастасия Решетова и Тимати. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vollkonskaya.reshetova

О романе с Анастасией заговорили именно в тот момент, когда Шишкова находилась в положении. Решетову это не смутило. Как и то, что официально оформлять брак с ней Тимати не торопился, даже когда она забеременела в 2019 году. В итоге практически сразу после родов Анастасия также оказалась за бортом. Какое-то время она находила утешение в религии, но построить новые серьёзные отношения пока ни с кем не смогла.

Мать моя женщина: Кристина Асмус

Гарик Харламов встречался с Юлией Лещенко с 2005 года, но брак они оформили только в 2010-м. Детей у пары не было: оба много работали, а когда решили, что пора, оказалось, что забеременеть уже не получается. В этот период в жизни юмориста и появилась восходящая звезда "Интернов" Кристина Асмус. Харламов продолжал попытки зачать ребёнка с женой, но уже встречался с Кристиной. В 2013 году Асмус забеременела. Гарик откупился от Юлии шестью миллионами рублей и машиной, сумев доказать в суде, что деньги в семье в основном зарабатывал он.

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

В 2020 году, когда он разводился с Асмус, его заработки были уже гораздо больше (говорят, что к тому моменту он приобрёл дом на Рублёвке за 100 млн рублей). Половину имущества ему пришлось отдать Кристине. После этого актриса встречалась с другими мужчинами, но никто из них не торопился закрепить эти отношения штампом в паспорте.

Снова седая ночь: Анна Седокова

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова официально не разведена с баскетболистом Янисом Тимой, но живут они в разных городах и публично заявляли о том, что расстались. До неё спортсмен был женат на своей соотечественнице, которая родила ему сына. Роман мужа с певицей она восприняла очень болезненно, тем более что на руках был годовалый ребёнок. Она обвинила во всём Седокову, публично оскорбив её.

Янис Тима и Анна Седокова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

К тому моменту у Анны на руках было трое детей от троих отцов. К тому же она была старше Яниса на девять лет. Тем не менее в 2020 году они сыграли свадьбу. За четыре года общими детьми они так и не обзавелись. Подписчики Седоковой в социальных сетях уже привыкли к её постам о том, что они с Янисом больше не вместе. Они считают, что их отношения убивает расстояние (латвийский баскетболист больше не играет за "Химки"), но, возможно, именно расстояние сохраняет их брак, позволяя обдумать решения, прежде чем принимать их.

Что же тут криминального: Ольга Бузова

На своём разводе с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова построила успешную карьеру эдакой разведёнки, которая не просто пережила разрыв, но и стала сильной, независимой женщиной. И уже никто не вспоминает, что до неё футболист был женат на Оксане Пономаренко.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarasov23

Бузова не согласна со званием разлучницы, ведь она выдержала паузу, прежде чем выйти замуж за Тарасова. Тем не менее у спортсмена была семья, в которой рос малолетний ребёнок, и причиной развода всё-таки был роман с Ольгой. С тех пор Бузова хоть и стала популярной и богатой, семью она построить не смогла. Впрочем, возможно, именно поэтому она так популярна, что дарит надежду огромному количеству одиноких разведённых женщин.

Авторы Григорий Никонов