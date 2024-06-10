Врач объяснила, можно ли вылечить ангину мороженым Врач Кашух: Мороженое может временно облегчить боль в горле 10 июня, 12:03 10 июня отмечается День мороженого. Обложка © Freepik.com

10 июня отмечается День мороженого. В детстве всем говорили, что этот холодный десерт может вызвать ангину, однако на самом деле мороженое может даже облегчить боль в горле при этом заболевании. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Ангина, или острый тонзиллит, — это воспалительное заболевание миндалин, которое чаще всего вызывают вредоносные бактерии или вирусы. Обычно это заболевание лечат антибиотиками и полосканиями горла, но в Интернете можно встретить и куда более экзотические рецепты, например стаканчик пломбира от боли и дискомфорта.

Мороженое действительно может временно облегчить боль в горле. Оно уменьшает болевые ощущения, действуя как местный анестетик. Кроме того, мороженое обладает мягкой текстурой, поэтому его легко есть при болезненном глотании. Оно может дать человеку те калории, которые он недополучает, потому что не может есть твёрдую пищу. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Однако важно понимать, что мороженое не лечит ангину. Пломбир, эскимо и фруктовый лёд не обладают противовирусными или антибактериальными свойствами, которые необходимы для борьбы с инфекцией. Более того, некоторые виды десерта и вовсе могут ухудшить состояние заболевшего.

Слишком сладкое или кислое, а также мороженое с кусочками орехов, печенья, шоколада будет, наоборот, раздражать и травмировать воспалённую слизистую оболочку. Если выбирать, то что-то нейтральное вроде пломбира, советует врач. При этом важно помнить, что мороженое содержит много сахара, который может способствовать размножению бактерий и замедлять процесс выздоровления, поэтому на содержание сахара тоже следует обратить внимание.

Полоскание горла солевым раствором, тёплое питье, пастилки для рассасывания помогут также уменьшить боль и воспаление и не приведут к ухудшению болезни. Важно также соблюдать постельный режим и не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту.

При этом гастроэнтерологи предупреждают, что классическое мороженое — это углеводно-жировая "бомба" и людям, придерживающимся ЗОЖ, таким продуктом увлекаться не стоит.