Россиянам рассказали об углеводно-жировой "бомбе", которая убьёт здоровье
Гастроэнтеролог Белоусов: Мороженое — это углеводно-жировая "бомба"
Классическое мороженое — углеводно-жировая "бомба", заявил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, людям, придерживающимся ЗОЖ, таким продуктом увлекаться не стоит.
Эксперт в беседе с РИАМО отметил, что в продукте много сахара и насыщенных молочных жиров. Он рассказал, что любимый многими десерт может негативно сказаться на здоровье. Специалист подчеркнул, что людям с ожирением и сахарным диабетом не стоит увлекаться мороженым.
"Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы.
Кроме этого, при гипертонии, когда есть необходимость ограничивать количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок", — рассказал врач.
Медик предупредил, что при обострении заболеваний, в том числе хронических, есть мороженое также не стоит.
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