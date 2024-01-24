Россиянам рассказали об углеводно-жировой "бомбе", которая убьёт здоровье

Классическое мороженое — углеводно-жировая "бомба", заявил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, людям, придерживающимся ЗОЖ, таким продуктом увлекаться не стоит.

Эксперт в беседе с РИАМО отметил, что в продукте много сахара и насыщенных молочных жиров. Он рассказал, что любимый многими десерт может негативно сказаться на здоровье. Специалист подчеркнул, что людям с ожирением и сахарным диабетом не стоит увлекаться мороженым.

"Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы.

Кроме этого, при гипертонии, когда есть необходимость ограничивать количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок", — рассказал врач.

Медик предупредил, что при обострении заболеваний, в том числе хронических, есть мороженое также не стоит.