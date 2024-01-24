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24 января, 09:42

Россиянам рассказали об углеводно-жировой "бомбе", которая убьёт здоровье

Гастроэнтеролог Белоусов: Мороженое — это углеводно-жировая "бомба"

Классическое мороженое — углеводно-жировая "бомба", заявил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, людям, придерживающимся ЗОЖ, таким продуктом увлекаться не стоит.

Эксперт в беседе с РИАМО отметил, что в продукте много сахара и насыщенных молочных жиров. Он рассказал, что любимый многими десерт может негативно сказаться на здоровье. Специалист подчеркнул, что людям с ожирением и сахарным диабетом не стоит увлекаться мороженым.

"Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы.
Кроме этого, при гипертонии, когда есть необходимость ограничивать количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок", — рассказал врач.

Медик предупредил, что при обострении заболеваний, в том числе хронических, есть мороженое также не стоит.

Врач рассказал о внезапной пользе мороженого при больном горле
Врач рассказал о внезапной пользе мороженого при больном горле

24 января в России можно отметить праздник, посвящённый многими любимому десерту, — Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Какие ещё праздники отмечаются сегодня — в материале Лайфа.

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Александра Мышляева
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