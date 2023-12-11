Врач рассказал о внезапной пользе мороженого при больном горле

Мороженое может облегчить боль в горле при простуде. В таком случае холодное лакомство будет работать так же, как и пакет льда, приложенный к месту ушиба. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

"Мороженое снижает температуру воспалённых тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов", — приводит его слова "Царьград".

Причём "первую помощь" при больном горле окажет не только мороженое, но и фруктовый лёд и даже обычные продукты из холодильника. Однако стоит помнить, что ледяное лакомство лишь снижает болевой синдром, но никогда не сможет вылечить горло.

"Это только облегчение симптомов, так что другую терапию придётся продумать отдельно вместе с врачом", — подчеркнул Алендеев.