Пение на холоде оказалось кратчайшим путём к воспалению лёгких

Петь или даже громко разговаривать на улице в холодную погоду не лучшая идея, предупреждают врачи. Оказывается, поступление ледяного воздуха в лёгкие вполне может привести к их воспалению. Кроме того, в холодную погоду горло и голосовые связки становятся более уязвимыми.