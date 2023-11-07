Пение на холоде оказалось кратчайшим путём к воспалению лёгких
Врач Беляева: Холод делает голосовые связки более уязвимыми
Петь или даже громко разговаривать на улице в холодную погоду не лучшая идея, предупреждают врачи. Оказывается, поступление ледяного воздуха в лёгкие вполне может привести к их воспалению. Кроме того, в холодную погоду горло и голосовые связки становятся более уязвимыми.
"Происходит снижение местных защитных механизмов, что способствует более лёгкому проникновению инфекции в слизистую оболочку и развитию заболеваний, например простуды", — предупредила врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
А ранее россиянам дали совет, как научиться легче переносить холод. Оказывается, закаливание способствует большей "морозоустойчивости" и сопротивляемости вирусам. Причём лучшим способом считается медицинское закаливание, то есть криотерапия в специальной ледяной капсуле. А косметологи дали советы, как подготовить кожу к осенним холодам. Тут на помощь придут питательные увлажняющие средства, чтобы предотвратить обезвоживание кожи, и кое-что ещё.