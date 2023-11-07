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7 ноября, 16:09

Пение на холоде оказалось кратчайшим путём к воспалению лёгких

Врач Беляева: Холод делает голосовые связки более уязвимыми

Петь или даже громко разговаривать на улице в холодную погоду не лучшая идея, предупреждают врачи. Оказывается, поступление ледяного воздуха в лёгкие вполне может привести к их воспалению. Кроме того, в холодную погоду горло и голосовые связки становятся более уязвимыми.

"Происходит снижение местных защитных механизмов, что способствует более лёгкому проникновению инфекции в слизистую оболочку и развитию заболеваний, например простуды", — предупредила врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Врач объяснила, как оказать первую помощь при обморожении и холодовой аллергии

Врач объяснила, как оказать первую помощь при обморожении и холодовой аллергии

А ранее россиянам дали совет, как научиться легче переносить холод. Оказывается, закаливание способствует большей "морозоустойчивости" и сопротивляемости вирусам. Причём лучшим способом считается медицинское закаливание, то есть криотерапия в специальной ледяной капсуле. А косметологи дали советы, как подготовить кожу к осенним холодам. Тут на помощь придут питательные увлажняющие средства, чтобы предотвратить обезвоживание кожи, и кое-что ещё.

Обложка ©

freepik.com

Марина Калегина
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